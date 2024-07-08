Удари ЗСУ по лініях постачань росіян уповільнили наступ на Харківщині — WP

Українські атаки на лінії постачання РФ змусили російські підрозділи, які вторглися у північно-східну частину Харківської області, шукати їжу, воду та боєприпаси й сповільняти просування вглиб України.

Як удари ЗСУ вплинули на просування армії РФ на Харківщині

Як зазначає видання, перехоплення й інтерв'ю з 10 українськими командирами і військовими малюють картину все більш відчайдушного стану російських сухопутних військ, які втрачають особовий склад і динаміку просування.

У розшифровці однієї радіорозмови, перехопленої в червні і переданої The Washington Post, російський солдат наказує іншому солдату переконатися, що прибулі війська, відповідальні за перевезення вантажів, розуміють, що існує гостра нестача їжі і води.

Перехоплені повідомлення, надані The Post, показують, що Росія зараз стикається зі значними труднощами у забезпеченні достатньої кількості маршрутів постачання для задоволення основних потреб своїх військ.

Начальник штабу 13-ї бригади Національної гвардії України полковник Максим Голубок каже, що після того, як Вашингтон зняв обмеження на ураження цілей на території РФ, Росія припинила концентрувати великі групи військ у прикордонній зоні і відвела деякі артилерійські системи для їхнього захисту. Поширити

Український солдат Дмитро, відповідальний за моніторинг російських комунікацій, розповів, що раніше російські солдати використовували мотоцикли і баггі для постачання. Але після того, як Україна, використовуючи безпілотники, замінувала дороги і підбила машини постачання, російські солдати пересуваються переважно пішки.

За словами Дмитра, через постійне українське спостереження російські війська пересуваються короткими групами, часто ховаються в укриттях, тому подорож у якихось 8 км за їжею і водою може зайняти три дні або більше. "Якщо ми перервемо маршрути, якими вони доставляють їжу і припаси, нам не потрібно буде йти в атаку — вони просто залишать позиції", — каже український боєць.

ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії

З застосуванням української зброї по території РФ системно завдаються десятки глибинних ударів. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни, — йдеться у повідомленні. Поширити

На мапі уражень видно, що відстань до цілей у РФ складає понад 800 кілометрів, найвіддаленіша наразі точка "прильоту" — у Орську, тобто мова йде про 1800 кілометрів.