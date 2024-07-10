По информации руководителя штаба, заместителя командира ОТУ "Харьков" полковника Виктора Солимчука, ВСУ уничтожили ЗРК оккупационной армии РФ С-300 и С-400 в Белгородской области, атаковавших Харьков.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы успешно уничтожили ЗРК С-300 и С-400 в Белгородской области, нанеся существенный удар по оккупационной армии РФ.
- Применение средств противовоздушной обороны играет важную роль в поражении военных объектов на территории России и отражении наступления вражеских войск.
- Армия РФ понесла серьезные потери во время наступления в Харьковской области, потеряв значительное количество войск и техники.
- Украинские военные получили разрешение на использование вооружения Запада против военных объектов на территории России, усиливая свои позиции в конфликте.
- Ситуация в Харьковской области свидетельствует о готовности украинских сил обороны к отстаиванию и имеет стратегический план действий для противостояния врагу.
Что известно об уничтожении ЗРК С-300 и С-400 в Харьковской области
По словам Солимчука, украинские военные на передовой получают необходимое вооружение и боеприпасы.
Солимчук отметил, что ВСУ на передовой в Харьковской области наносят огненное поражение по живой силе и технике по раннему выявлению, то есть когда они пересекают границу.
Солимчук отметил, что Силам обороны нужны средства противовоздушной обороны для поражения самолетов-носителей авиационных бомб с запускаемыми с далекого расстояния модулями планирования и корректировки.
Что известно о потерях армии РФ во время наступления на Харьковщине
Солимчук отметил, что с начала нового наступления оккупационной армии РФ в Харьковской области кремлевские захватчики уже потеряли 2 тыс 939 убитыми и 6 тыс 509 ранеными.
Еще 40 российских окупантов сдались в плен.
В частности, в Волчанске оккупанты уже потеряли большую часть своей 138-й мотострелковой бригады, "сточили" 83-й, 157-й танковый полки.
Кроме того, их 83-я десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах.
В то же время в Силах обороны подчеркнули, что войска РФ все еще имеют достаточно серьезный наступательный потенциал - оккупанты перегруппировываются, восстанавливают силы и логистику, а в тылах идет подготовка штурмовых групп.
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