Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 дронов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 12 июля оккупационные войска РФ атаковали Украину 5-ю крылатыми ракетами и 19-ю ударными БпЛА.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины отразили ночную атаку РФ используя истребительную авиацию, ракетные подразделения, огневые группы и радиоэлектронную борьбу.
  • Украинская ПВО сбила 5 крылатых ракет в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях, а также 11 дронов в других областях Украины.
  • Пилоты FPV-дронов атаковали российскую РСЗО на Покровском направлении, а операторы беспилотников уничтожили российскую РСЗО Сонцепек на восточном направлении фронта.

Как отработала украинская ПВО

По информации командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, армия РФ запускала воздушные цели из районов Приморско-Ахтарск и Курской области (РФ).

Основное направление удара – Староконстантинов. К отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях.

Также противовоздушной обороной сбиты 11 «шахедов» и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в пределах его региона силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136".

Операторы дронов ВСУ уничтожили огнеметную систему РФ «Сонцепек»

Пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка атаковали российскую РСЗО на Покровском направлении.

Операторы беспилотников отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на восточном направлении фронта выследили и уничтожили русский РСЗО Сонцепек. Об этом сообщила на своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.

На Покровском направлении пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выследили и точным сбросом из БПЛА уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Сонцепек.

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