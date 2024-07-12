Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 дронов во время атаки РФ на Украину

В ночь на 12 июля оккупационные войска РФ атаковали Украину 5-ю крылатыми ракетами и 19-ю ударными БпЛА.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны Украины отразили ночную атаку РФ используя истребительную авиацию, ракетные подразделения, огневые группы и радиоэлектронную борьбу.
- Украинская ПВО сбила 5 крылатых ракет в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях, а также 11 дронов в других областях Украины.
- Пилоты FPV-дронов атаковали российскую РСЗО на Покровском направлении, а операторы беспилотников уничтожили российскую РСЗО Сонцепек на восточном направлении фронта.
Как отработала украинская ПВО
По информации командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, армия РФ запускала воздушные цели из районов Приморско-Ахтарск и Курской области (РФ).
В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях.
Также противовоздушной обороной сбиты 11 «шахедов» и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в пределах его региона силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136".
Операторы дронов ВСУ уничтожили огнеметную систему РФ «Сонцепек»
Пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка атаковали российскую РСЗО на Покровском направлении.
Операторы беспилотников отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на восточном направлении фронта выследили и уничтожили русский РСЗО Сонцепек. Об этом сообщила на своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.
На Покровском направлении пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выследили и точным сбросом из БПЛА уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Сонцепек.
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