Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 11 дронів під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 12 липня окупаційні війська РФ атакували Україну 5-ма крилатими ракетами та 19-ма ударними БпЛА.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони України відбили нічну атаку РФ використовуючи винищувальну авіацію, ракетні підрозділи, вогневі групи та радіоелектронну боротьбу.
- Українська ППО збила 5 крилатих ракет у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях, а також 11 дронів в інших областях України.
- Пілоти FPV-дронів атакували російську РСЗВ на Покровському напрямку, а оператори безпілотників знищили російську РСЗВ Сонцепьок на східному напрямку фронту.
Як відпрацювала українська ППО
За інформацією командувача Повітряних сил України Миколи Олещука, армія РФ запускала повітряні цілі із районів Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ).
У результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях.
Також протиповітряною обороною збито 11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що у межах його регіону силами та засобами протиповітряної оборони знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".
Оператори дронів ЗСУ знищили вогнеметну систему РФ «Сонцепьок»
Пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка атакували російську РСЗВ на Покровському напрямку.
Оператори безпілотників окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на східному напрямку фронту вистежили і знищили російську РСЗВ Сонцепьок. Про це повідомило на своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.
На Покровському напрямку пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили і влучним скидом з БПЛА знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок.
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