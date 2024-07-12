Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 11 дронів під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 12 липня окупаційні війська РФ атакували Україну 5-ма крилатими ракетами та 19-ма ударними БпЛА.

Як відпрацювала українська ППО

За інформацією командувача Повітряних сил України Миколи Олещука, армія РФ запускала повітряні цілі із районів Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ).

Основний напрямок удару — Старокостянтинів. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби — йдеться у повідомленні. Поширити

У результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях.

Також протиповітряною обороною збито 11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що у межах його регіону силами та засобами протиповітряної оборони знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".

Оператори дронів ЗСУ знищили вогнеметну систему РФ «Сонцепьок»

Пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка атакували російську РСЗВ на Покровському напрямку.

Оператори безпілотників окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на східному напрямку фронту вистежили і знищили російську РСЗВ Сонцепьок. Про це повідомило на своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.

На Покровському напрямку пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили і влучним скидом з БПЛА знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок.