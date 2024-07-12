Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 11 дронів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 11 дронів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч проти 12 липня окупаційні війська РФ атакували Україну 5-ма крилатими ракетами та 19-ма ударними БпЛА.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони України відбили нічну атаку РФ використовуючи винищувальну авіацію, ракетні підрозділи, вогневі групи та радіоелектронну боротьбу.
  • Українська ППО збила 5 крилатих ракет у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях, а також 11 дронів в інших областях України.
  • Пілоти FPV-дронів атакували російську РСЗВ на Покровському напрямку, а оператори безпілотників знищили російську РСЗВ Сонцепьок на східному напрямку фронту.

Як відпрацювала українська ППО

За інформацією командувача Повітряних сил України Миколи Олещука, армія РФ запускала повітряні цілі із районів Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ).

Основний напрямок удару — Старокостянтинів. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби — йдеться у повідомленні.

 У результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях.

Також протиповітряною обороною збито 11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що у межах його регіону силами та засобами протиповітряної оборони знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".

Оператори дронів ЗСУ знищили вогнеметну систему РФ «Сонцепьок»

Пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка атакували російську РСЗВ на Покровському напрямку.

Оператори безпілотників окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на східному напрямку фронту вистежили і знищили російську РСЗВ Сонцепьок. Про це повідомило на своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.

На Покровському напрямку пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили і влучним скидом з БПЛА знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни поскаржилися на атаку дронів у чотирьох областях РФ
Дрони
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше у світі. Південна Корея збиватиме дрони КНДР лазерною системою
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України
Міноборони Данії
Данія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?