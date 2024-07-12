Врятували лінію фронту. Що важливо знати про унікальні українські дрони

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що саме "безпілотники практично врятували лінію фронту". Як зазначає Bloomberg, слова глави держави не є гіперболізацією, адже роль БПЛА справді важко переоцінити.
Головні тези:
- Дрони компанії 'Вирій Дрон' виготовляються у великих кількостях - близько 6000 безпілотників щомісяця, здатних вивести з ладу навіть танки.
- Вартість українських дронів становить близько 400-500 доларів, однак їх ефективність полягає в знищенні дороговартісної техніки противника.
- Українські багаторазові дрони можуть нести вибухівки на велику відстань, що становить серйозну загрозу для ворожої техніки.
Українські дрони. Як вони змінили хід війни
Журналісти звертають увагу на те, що в Україні є дуже багато виробників дронів, які працюють без перепочинку, щоб ЗСУ мали змогу стримувати російських загарбників.
Bloomberg поспілкувалося з засновником і генеральним директором компанії "Вирій Дрон" Олексієм Бабенко.
Що важливо розуміти, його команда виготовляє близько 6000 безпілотників щомісяця.
Їхній дрон має чотири пропелери та встановлену камеру. Боєці ЗСУ на полі бою має можливість керувати ним за допомогою пульта, схожого на джойстик для відеоігор.
Чому дрони стали справжнім проривом
Важливим фактором є те, що їхня вартість не така вже й непід’ємна — близько 400-500 доларів, однак ці БПЛА здатні знищити дороговартісну техніку армії РФ.
Йдеться, до прикладу, про танк армії РФ, який коштує 9 мільйонів доларів.
Не можна також проігнорувати той факт, що окрім fpv-дронів, Україна виробляє багаторазові дрони, які здатні нести вибухівки на далеку відстань, зокрема, на територію ворога.
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