Врятували лінію фронту. Що важливо знати про унікальні українські дрони

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що саме "безпілотники практично врятували лінію фронту". Як зазначає Bloomberg, слова глави держави не є гіперболізацією, адже роль БПЛА справді важко переоцінити.

Українські дрони. Як вони змінили хід війни

Журналісти звертають увагу на те, що в Україні є дуже багато виробників дронів, які працюють без перепочинку, щоб ЗСУ мали змогу стримувати російських загарбників.

Bloomberg поспілкувалося з засновником і генеральним директором компанії "Вирій Дрон" Олексієм Бабенко.

Що важливо розуміти, його команда виготовляє близько 6000 безпілотників щомісяця.

Їхній дрон має чотири пропелери та встановлену камеру. Боєці ЗСУ на полі бою має можливість керувати ним за допомогою пульта, схожого на джойстик для відеоігор.

Вкрай цікавим є той момент, що один безпілотник FPV може бути оснащений вибухівкою, достатньо потужною, щоб вивести з ладу броньовану машину. Три таких дрони можуть вивести з ладу танк. Поширити

Чому дрони стали справжнім проривом

Важливим фактором є те, що їхня вартість не така вже й непід’ємна — близько 400-500 доларів, однак ці БПЛА здатні знищити дороговартісну техніку армії РФ.

Йдеться, до прикладу, про танк армії РФ, який коштує 9 мільйонів доларів.

Коли безпілотник готовий, його підіймають в повітря, щоб провести швидке тестування. Потім він відкладається для пакування та доставки на фронт. І вже протягом тижня деякі військові виконують бойові завдання, знищуючи російську машину чи взвод, завдяки цим дронам, — зазначають журналісти. Поширити

Не можна також проігнорувати той факт, що окрім fpv-дронів, Україна виробляє багаторазові дрони, які здатні нести вибухівки на далеку відстань, зокрема, на територію ворога.