В Ростовской области РФ горит нефтебаза после атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Ростовской области РФ горит нефтебаза после атаки дронов — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 13 июля на территории страны-агрессорки России прогремела новая мощная "бавовна", которая стала следствием атаки беспилотников.

Главные тезисы

  • Факт пожара официально подтвердил ставленник Кремля в Ростовской области Василий Голубев.
  • Известно, что погибших и пострадавших нет.
  • Атаки с использованием беспилотников будет продолжаться до тех пор, пока РФ продолжает захватническую войну против Украины.

Что известно о пожаре в Ростовской области

По словам местных жителей, огонь на вражеском объекте вспыхнул около 04:00.

Впоследствии эту информацию официально подтвердил ставленник Кремля в Ростовской области Василий Голубев.

Он заявил, что в настоящее время погибших и пострадавших нет.

Кроме того, сообщается, что пожару присвоили 3 ранга.

На борьбу с “бавовной” местная власть отправила 49 человек и 14 единиц техники.

Что известно о массированной атаке дронов по России 11 июля

Так называемое Минобороны России публично пожаловалось на то, что в ночь на 11 июня украинские силы якобы атаковали беспилотниками 4 региона страны-агрессорки.

В минувшую ночь сорван ряд атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что российские силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 5 беспилотников:

  • 2 — над Брянской областью,

  • 1 — над Тамбовской областью,

  • 1 — над Тульской областью,

  • 1 — Московской областью.

Более того, указано, что так называемый мэр Москвы Сергей Собянин также жаловался на падение обломков дрона.

По его словам, жертв нет. Приспешник Путина также добавил, что украинский беспилотник летел на российскую столицу.

Следует отметить, что большинство атак на военные объекты на территории РФ осуществляют Главное управление разведки Украины и Служба безопасности Украины.

Они неоднократно заявляли, что будут продолжать это делать, пока Россия продолжает захватническую войну против Украины.

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