Атака дронов на нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Появились спутниковые фото последствий

6 июля власти Краснодарского края России в очередной раз пожаловались на "украинскую атаку" дронов.

Какие последствия дроновой атаки по нефтебазе РФ

Издание показало спутниковый снимок последствий дроновой атаки на нефтебазу в станице Ленинградского Краснодарского края РФ.

На снимке за 6 июля видно, что выгорело более половины нефтебазы.

Что известно об атаке дронов по нефтебазам РФ 6 июля

В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона — Ейском, Ленинградском и Павловском.

В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.

У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.

Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.

Также в результате атаки дронов на российский Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.

Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.

Кроме того, во время атаки вертолет Ми-28 вынужденно сел в поле, недалеко от села Кугей в Азовском районе, чтобы не попасть под удар дронов. В результате вспыхнула сухая трава на площади 500 кв.