Атака дронов на нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Появились спутниковые фото последствий

6 июля власти Краснодарского края России в очередной раз пожаловались на "украинскую атаку" дронов.
Главные тезисы
- На спутниковом снимке видно, что более половины нефтебазы выгорело после атаки дронов в Краснодарском крае.
- Атака дронов была направлена на объекты не только в Ленинградском, но и в других муниципалитетах региона.
- Несмотря на попытки сбить дроны и предотвратить атаку, фрагменты упали на территорию нефтепродуктового завода и металлургического предприятия.
Какие последствия дроновой атаки по нефтебазе РФ
Издание показало спутниковый снимок последствий дроновой атаки на нефтебазу в станице Ленинградского Краснодарского края РФ.
На снимке за 6 июля видно, что выгорело более половины нефтебазы.
Что известно об атаке дронов по нефтебазам РФ 6 июля
В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона — Ейском, Ленинградском и Павловском.
В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.
У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.
Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.
Также в результате атаки дронов на российский Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.
Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.
Кроме того, во время атаки вертолет Ми-28 вынужденно сел в поле, недалеко от села Кугей в Азовском районе, чтобы не попасть под удар дронов. В результате вспыхнула сухая трава на площади 500 кв.
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