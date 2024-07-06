Атака дронів на нафтобазу в Краснодарському краї РФ. Зʼявилися супутникові фото наслідків

Які наслідки дронової атаки по нафтобазі РФ

Видання показало супутниковий знімок наслідків дронової атаки на нафтобазу в станиці Ленінградська Краснодарського краю РФ.

На знімку за 6 липня видно, що вигоріло більше ніж половина нафтобази.

Що відомо про атаку дронів по нафтобазах РФ 6 липня

У так званому “Оперштабі” Краснодарського краю заявили, що цілями дронів були об'єкти в кількох муніципалітетах регіону — Єйському, Ленінградському і Павлівському.

У Єйську дрони збили засобами ППО, однак через падіння уламків зафіксовано “незначні пошкодження” вежі стільникового зв'язку.

У станиці Павлівській горіли резервуари з паливом. У РФ заявили, що відбили атаку дронів, а причиною займання є падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі.

Також, завдяки роботі ППО РФ, горів резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській.

Також внаслідок атаки дронів на російський Ростов фрагменти одного з БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Залізничному районі. Пошкоджень немає.

Фрагменти ще одного безпілотника знайшли на території металургійного підприємства «Айфон», в офісній будівлі вибило шибки.

Крім того, під час атаки гелікоптер Мі-28 вимушено сів у полі, неподалік села Кугей в Азовському районі, щоб не потрапити під удар дронів. В результаті спалахнула суха трава на площі 500 кв м.