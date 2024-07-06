У Росії палають нафтобази після потужної атаки дронів — відео

Влада Краснодарського краю Росії вчергове поскаржилася на “українську атаку” дронів в ніч проти 6 липня.

У Росії палали нафтобази та вежа мобільного зв’язку

У так званому “Оперштабі” Краснодарського краю заявили, що цілями дронів були об'єкти в кількох муніципалітетах регіону — Єйському, Ленінградському і Павлівському.

У Єйську дрони збили засобами ППО, однак через падіння уламків зафіксовано “незначні пошкодження” вежі стільникового зв'язку.

“Оперштаб” Краснодарського краю

У станиці Павлівській горіли резервуари з паливом. У РФ заявили, що відбили атаку дронів, а причиною займання є падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі.

Результати “бездоганної роботи” російської ППО можна переглянути на відео.

Також, завдяки роботі ППО РФ, горів резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській.

На місці працюють оперативні та спеціальні служби, ліквідують загоряння. За попередньою інформацією від країни-агресорки, постраждалих немає.

У Ростові дрони атакували два підприємства

Внаслідок атаки дронів на російський Ростов фрагменти одного з БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Залізничному районі. Пошкоджень немає.

Фрагменти ще одного безпілотника знайшли на території металургійного підприємства «Айфон», в офісній будівлі вибило шибки.

Крім того, під час атаки гелікоптер Мі-28 вимушено сів у полі, неподалік села Кугей в Азовському районі, щоб не потрапити під удар дронів. В результаті спалахнула суха трава на площі 500 кв м.