В России горят нефтебазы после мощной атаки дронов

Власти Краснодарского края России в очередной раз пожаловались на "украинскую атаку" дронов в ночь на 6 июля.
Главные тезисы
- Причиной возгорания нефтебаз в РФ рассматривают падение фрагментов БПЛА на критические объекты.
- Российские власти заявили об успешной ликвидации возгораний после атаки дронов.
- По предварительной информации страны-агрессорки, жертв и серьезного материального ущерба в результате атаки нет.
В России горели нефтебазы и башня мобильной связи
В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона - Ейском, Ленинградском и Павловском.
В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.
У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.
Результаты "безупречной работы" российской ПВО можно посмотреть на видео.
Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.
На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорание. По предварительной информации от страны-агрессорки, пострадавших нет.
В Ростовые дроны атаковали два предприятия
В результате атаки дронов на российский Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.
Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.
Кроме того, во время атаки вертолет Ми-28 вынужденно сел в поле, недалеко от села Кугей в Азовском районе, чтобы не попасть под удар дронов. В результате вспыхнула сухая трава на площади 500 кв.
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