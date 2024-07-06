В России горят нефтебазы после мощной атаки дронов
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Проиcшествия
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В России горят нефтебазы после мощной атаки дронов

В России горят нефтебазы после мощной атаки дронов
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Источник:  online.ua

Власти Краснодарского края России в очередной раз пожаловались на "украинскую атаку" дронов в ночь на 6 июля.

Главные тезисы

  • Причиной возгорания нефтебаз в РФ рассматривают падение фрагментов БПЛА на критические объекты.
  • Российские власти заявили об успешной ликвидации возгораний после атаки дронов.
  • По предварительной информации страны-агрессорки, жертв и серьезного материального ущерба в результате атаки нет.

В России горели нефтебазы и башня мобильной связи

В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона - Ейском, Ленинградском и Павловском.

В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.

"Оперштаб" Краснодарского края

У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.

Результаты "безупречной работы" российской ПВО можно посмотреть на видео.

Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.

На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорание. По предварительной информации от страны-агрессорки, пострадавших нет.

В Ростовые дроны атаковали два предприятия

В результате атаки дронов на российский Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.

Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.

Кроме того, во время атаки вертолет Ми-28 вынужденно сел в поле, недалеко от села Кугей в Азовском районе, чтобы не попасть под удар дронов. В результате вспыхнула сухая трава на площади 500 кв.

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