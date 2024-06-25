Атака ГУР по складу БК в Воронежской области. Появились спутниковые снимки
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Атака ГУР по складу БК в Воронежской области. Появились спутниковые снимки

Бавовна
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Источник:  Радио Свобода

Украинские разведчики 25 июня атаковали склад боеприпасов в Воронежской области России. Теперь есть подтверждение удачной "бавовны" — спутниковые снимки.

Главные тезисы

  • Украинская разведка провела атаку на склад боеприпасов в Воронежской области России, что подтверждают спутниковые снимки.
  • Пожар на территории объекта, детонация и введение режима чрезвычайной ситуации — последствия успешного удара.
  • ГУР поразило полевой склад боеприпасов армии РФ.
  • Инцидент в Ольховатке получил широкое освещение, привлекая внимание местных жителей, журналистов и официальных лиц.
  • Атака подтверждает высокий уровень активности украинской разведки и их готовность к противостоянию военной агрессии.

ГУР поразили склад боеприпасов в Ольховатке — фото

На спутниковом снимке, обнародованном Радио Свобода, можно увидеть пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области.

На фото — не менее 2 очагов пожара.

Журналисты обращают внимание, что это соответствует информации местных жителей, которые жаловались на атаку двух дронов в ночь на 25 июня.

Склад россияне оборудовали на территории бывшей фермы.

Следует заметить, что детонацию в Ольховатском районе подтверждал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отмечал, что там был введен режим ЧС.

ГУР заявило о новом ударе по вражескому объекту в России

25 июня украинской разведке удалось успешно поразить полевой склад боеприпасов армии РФ, находившийся в Ольховатском районе Воронежской области России.

25 июня 2024 года в Ольховатском районе Воронежской области поражен полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора России, — говорится в сообщении.

Следует обратить внимание на то, что успешный удар по враждебному военному объекту нанесли воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.

По словам украинских разведчиков, ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 кв м, вспыхнул масштабный пожар с детонацией и продолжается до сих пор.

У ГУР также озвучили прогноз, что, учитывая размеры склада, мощные взрывы будут греметь еще долго.

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