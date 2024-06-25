ГУР поразило склад боеприпасов врага в Воронежской области РФ

25 июня украинской разведке удалось успешно поразить полевой склад боеприпасов армии РФ, находившийся в Ольховатском районе Воронежской области России.
Главные тезисы
- В результате удара вспыхнул масштабный пожар с продолжающейся детонацией.
- Вполне возможно, что взрывы будут греметь довольно долго из-за размеров склада.
- Действия украинских военных зафиксированы на видео, что свидетельствует об их профессионализме и эффективности.
ГУР заявило о новом ударе по вражескому объекту в России
Следует обратить внимание на то, что успешный удар по вражескому военному объекту нанесли воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.
По словам украинских разведчиков, ночью на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, вспыхнул масштабный пожар с детонацией и продолжается до сих пор.
В ГУР также озвучили прогноз, что учитывая размеры склада, мощные взрывы будут греметь еще долго.
Новая бавовна в России 25 июня — что известно
Ночью власти РФ снова пожаловались на массированную атаку беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.
Ставленик Путина в регионе Вячеслав Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.
По его словам, системы ПВО якобы сбили несколько воздушных целей над российским городом.
Кроме того, Гладков начал утверждать, что во время налета пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.
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