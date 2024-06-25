ГУР заявило о новом ударе по вражескому объекту в России

25 июня 2024 года в Ольховатском районе Воронежской области поражен полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора России, — сказано в сообщении. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что успешный удар по вражескому военному объекту нанесли воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.

По словам украинских разведчиков, ночью на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, вспыхнул масштабный пожар с детонацией и продолжается до сих пор.

В ГУР также озвучили прогноз, что учитывая размеры склада, мощные взрывы будут греметь еще долго.

«Высокостилевая» реакция на языке толстого/пушкина зафиксирована на видео. Слава Украине! — отметили в разведке. Поделиться

Новая бавовна в России 25 июня — что известно

Ночью власти РФ снова пожаловались на массированную атаку беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.

Ставленик Путина в регионе Вячеслав Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.

По его словам, системы ПВО якобы сбили несколько воздушных целей над российским городом.

Кроме того, Гладков начал утверждать, что во время налета пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.