ГУР уразило склад боєприпасів ворога у Воронезькій області РФ — відео

25 червня українській розвідці вдалося успішно влучити в польовий склад боєприпасів армії РФ, що знаходився в Ольховатському районі Воронезької області Росії.

ГУР заявило про новий удар по ворожому об’єкту у Росії

25 червня 2024 року в Ольховатському районі Воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора Росії, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що успішного удару по ворожому військовому об’єкту завдали воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

За словами українських розвідників, уночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, спалахнула масштабна пожежа із детонацією та триває досі.

У ГУР також озвучили прогноз, що, з огляду на розміри складу, потужні вибухи будуть гриміти ще довго.

«Високостильова» реакція мовою толстого/пушкіна ― зафіксована на відео. Слава Україні! — наголосили у розвідці. Поширити

Нова бавовна в Росії 25 червня — що відомо

Вночі влада РФ знову поскаржилася про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка.

Ставленик Путіна у регіоні В’ячеслав Гладков також заявляв про вибиті вікна у чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків та пошкодження у приватному будинку.

За його словами, системи ППО нібито збили кілька повітряних цілей над російським містом.

Окрім того, Гладков почав стверджувати, що під час нальоту нібито постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.