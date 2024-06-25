Атака ГУР по складу БК у Воронезькій області. З'явилися супутникові знімки

Українські розвідники 25 червня атакували склад боєприпасів у Воронезькій області Росії. Тепер є підтвердження вдалої “бавовни” — супутникові знімки.

ГУР уразили склад боєприпасів у Ольховатці — фото

На супутниковому знімку, який оприлюднило “Радіо Свобода”, можна побачити пожежу на складі боєприпасів у Ольховатці Воронезької області.

На фото — щонайменше 2 осередка пожежі.

Журналісти звертають увагу, що це відповідає інформації місцевих жителів, які скаржилися на атаку двох дронів у ніч проти 25 червня.

Склад росіяни обладнали на території колишньої ферми.

Варто зауважити, що детонацію в Ольховатському районі підтверджував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Він зазначав, що там запровадили режим НС.

ГУР заявило про новий удар по ворожому об’єкту у Росії

25 червня українській розвідці вдалося успішно влучити в польовий склад боєприпасів армії РФ, що знаходився в Ольховатському районі Воронезької області Росії.

25 червня 2024 року в Ольховатському районі Воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора Росії, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що успішного удару по ворожому військовому об’єкту завдали воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

За словами українських розвідників, уночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 кв м, спалахнула масштабна пожежа із детонацією та триває досі.

У ГУР також озвучили прогноз, що, з огляду на розміри складу, потужні вибухи будуть гриміти ще довго.