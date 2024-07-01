В Севастополе раздался мощный "бавовна". Россияне заявили об ударе по воинской части

Российские оккупанты уверяют, что были "уничтожены четыре воздушных цели", однако над городом вздымается черный дым.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Как отмечается, взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Местные жители запечатлели на фото черный дым, начавший подниматься над городом после этого инцидента.

Поднялся столб дыма, вероятно, где-то со стороны мыса Фиолента и Балаклавы, говорится в сообщении. Поделиться

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что "прилетело" в воинскую часть в районе Карани (Флотское).

В соцсети также отметили, что оккупанты имеют позицию на Караньских высотах.

Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией и в районе Балаклавы якобы "уничтожены четыре воздушных цели".

По его словам, обломки рухнули в прибрежной зоне и в Балаклавском районе. Информация о разрушении сейчас уточняется.

Предыдущие взрывы в Крыму

Отметим, что украинские защитники регулярно наносят удары по военным объектам россиян на территории временно оккупированного Крыма. Для этого используется дальнобойное вооружение западного и украинского производства.

В частности, 30 июня в сети писали о "прилете" в Щелкино на территории полуострова.