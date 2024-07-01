В Севастополе раздался мощный "бавовна". Россияне заявили об ударе по воинской части

Российские оккупанты уверяют, что были "уничтожены четыре воздушных цели", однако над городом вздымается черный дым.
Главные тезисы
- Мощный взрыв в оккупированном Севастополе вызвал подъем черного дыма над городом.
- Российские оккупанты сообщили об уничтожении четырех воздушных целей.
- Украинские защитники регулярно наносят удары по военным объектам россиян на территории временно оккупированного Крыма, используя дальнобойное вооружение.
Что известно о "бавовне" в Крыму
Как отмечается, взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Местные жители запечатлели на фото черный дым, начавший подниматься над городом после этого инцидента.
Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что "прилетело" в воинскую часть в районе Карани (Флотское).
В соцсети также отметили, что оккупанты имеют позицию на Караньских высотах.
Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией и в районе Балаклавы якобы "уничтожены четыре воздушных цели".
По его словам, обломки рухнули в прибрежной зоне и в Балаклавском районе. Информация о разрушении сейчас уточняется.
Предыдущие взрывы в Крыму
Отметим, что украинские защитники регулярно наносят удары по военным объектам россиян на территории временно оккупированного Крыма. Для этого используется дальнобойное вооружение западного и украинского производства.
В частности, 30 июня в сети писали о "прилете" в Щелкино на территории полуострова.
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