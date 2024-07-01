У Севастополі пролунала потужна "бавовна". Росіяни заявили про удар по військовій частині — відео

Російські окупанти запевняють, що було "знищено чотири повітряні цілі", однак над містом здіймається чорний дим.
Головні тези:
- У Севастополі пролунав потужний вибух, який зафіксований місцевими жителями та моніторинговим каналом.
- Російські окупанти стверджують про знищення чотирьох повітряних цілей у військовій частині Південного флоту.
- Українські захисники продовжують завдавати ударів по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованій території Криму.
Що відомо про “бавовну” в Криму
Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.
Моніторинговий Telegram-канал “Крымский ветер” повідомив, що "прилетіло" у військову частину в районі Карані (Флотське).
У соцмережі також зазначили, що окупанти мають позицію на Караньських висотах.
Згодом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над акваторією та в районі Балаклави нібито "знищено чотири повітряні цілі".
За його словами, уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. Інформація про руйнування нині уточнюється.
Попередні вибухи в Криму
Зазначимо, що українські захисники регулярно завдають ударів по військових об'єктах росіян на території тимчасово окупованого Криму. Для цього використовується далекобійне озброєння західного та українського виробництва.
Зокрема, 30 червня у мережі писали про "приліт" у Щолкіне на території півострова.
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