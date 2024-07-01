У Севастополі пролунала потужна "бавовна". Росіяни заявили про удар по військовій частині — відео

Російські окупанти запевняють, що було "знищено чотири повітряні цілі", однак над містом здіймається чорний дим.

Що відомо про “бавовну” в Криму

Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.

Піднявся стовп диму, імовірно, десь з боку мису Фіолента та Балаклави, — йдеться в повдомленні. Поширити

Моніторинговий Telegram-канал “Крымский ветер” повідомив, що "прилетіло" у військову частину в районі Карані (Флотське).

У соцмережі також зазначили, що окупанти мають позицію на Караньських висотах.

Згодом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над акваторією та в районі Балаклави нібито "знищено чотири повітряні цілі".

За його словами, уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. Інформація про руйнування нині уточнюється.

Попередні вибухи в Криму

Зазначимо, що українські захисники регулярно завдають ударів по військових об'єктах росіян на території тимчасово окупованого Криму. Для цього використовується далекобійне озброєння західного та українського виробництва.

Зокрема, 30 червня у мережі писали про "приліт" у Щолкіне на території півострова.