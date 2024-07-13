Уночі 13 липня на території країни-агресорки Росії прогриміла нова потужна “бавовна”, яка стала наслідком атаки безпілотників.

Що відомо про пожежу у Ростовській області

За словами місцевих мешканців, вогонь на ворожому об’єкті спалахнув близько 04:00.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердив ставленик Кремля у Ростовській області Василь Голубєв.

Він заявив, що наразі загиблих та постраждалих немає.

Окрім того, наголошується, що пожежі присвоїли 3 ранг.

До боротьби з “бавовною” долучили 49 осіб та 14 одиниць техніки.

Що відомо про масовану атаку дронів на Росії 11 липня

Так зване Міноборони Росії публічно поскаржилося на те, що в ніч проти 11 червня українські сили нібито атакували безпілотниками 4 регіони країни-агресорки.

Протягом минулої ночі зірвано низку атак із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, — йдеться у повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що російські сили ППО нібито знищили та перехопили 5 безпілотників:

2 — над Брянською областю,

1 — над Тамбовською областю,

1 — над Тульською областю,

1 — Московською областю.

Ба більше, вказано, що так званий мер Москви Сергій Собянін також скаржився на падіння уламків дрона.

За його словами, пошкоджень чи поранених не зафіксовано. Поплічник Путіна також додав, що український безпілотник летів на російську столицю.

Варто зазначити, що більшість атак на воєнні об’єкти на території РФ здійснюють Головне управління розвідки України та Служба безпеки України.