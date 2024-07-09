Ракетна атака РФ на "Охматдит" стала топтемою британських медіа. Фото передовиць

Терористичний акт Росії проти онкохворих українських дітей, які лікувалися в лікарні “Охматдит” у Києві, викликав обурення в усьому цивілізованому світі. Так, вже другий день поспіль провідні медіа Британії публікують статті, присвячені цьому воєнному злочину РФ.
Головні тези:
- Ракетна атака Росії проти онкохворих українських дітей в лікарні “Охматдит” стала головною темою британських медіа.
- Видання Британії чітко висвітлили російське звірство в Охматдиті та закликають до активної підтримки України у боротьбі з воєнною агресією РФ.
- У світових зірок, таких як Джессіка Честейн, Олівер Сайкс, Алісса Мілано, є велика підтримка України у контексті обурення від російської атаки на дитячу лікарню.
- Російський тероризм та воєнна агресія проти невинних цивільних, зокрема хворих дітей, викликають шок та обурення у світовій спільноті та підтримку у боротьбі проти військової агресії РФ проти України.
Удар РФ по "Охматдиту" потрапив на перші шпальта британських медіа
Українка Тоня Малєй, яка живе у Британії та веде блог у Facebook під псевдонімом Горгона Бобровицька, зробила детальний аналіз видань країни на тлі ракетного удару Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві.
На думку Тоні, у всіх британських медіа вийшли статті щодо жахливого російського обстрілу медичного закладу у столиці України.
За словами Тоні, про черговий акт терору Росії проти України написали такі видання:
Mirror: «Путін бомбить хворих на рак дітей. російська атака на дитячу лікарню запалила глобальний гнів»
The Guardian: «Війна проти життя як такого. Жах через російську атаку на дитячу лікарню»
Daily Mail: «Путін бомбить дитячу онкологічну лікарню. Звірство, що демонструє чому Британія і НАТО мусять витрачати більше коштів на оборону»
The Times: «Тиск на Стармера з метою підвищення витрат на оборону. Після того, як Росія розбомбила дитячу лікарню у Києві, колишній голова армії порівняв загрозу «нової осі» з нацистами»
The Daily Telegraph: «Росія направила свою лють на хворих дітей у Києві»
Тоня вважає, що “британські газетярі адекватно висвітлили російське звірство в Охматдиті та інших постраждалих містах, донісши до читача і захмарний рівень зла росіян, і необхідність включатись у події, бо це стосується кожного. Вишкірений Путін поруч із постраждалими дітьми — це символічний портрет і Росії в цілому, і кожного росіянина.
Прем’єр-міністр сер Кір Стармер завтра візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, що стане його першою закордонною поїздкою після загальних виборів, і, як очікується, наполягатиме на тому, щоб Україна стала на «незворотній» шлях до членства, — пише британська преса.
Колишній голова армії, Сер Патрік Сандерс, нарікаючи на слабкий стан британської оборони зазначив, що «нові держави осі» Росії, Китаю та Ірану становлять навіть більш смертоносний виклик, ніж нацистський альянс у 1939 році. У НАТО, за словами Сандерса, може бути менш як п'ять років, щоб суттєво переозброїтися, щоб відбити напад Росії, — повідомляють видання Британії.
Як пише українка, в британських газетах чітко називається агресор, зазначається геноцидний характер дій росіян, показаний момент на фото, де незбита ППО російська ракета летить прямо в лікарню, згадується скільки росіяни розбомбили цивільних обʼєктів, в тому числі медичних закладів за два роки повномасштабної війни в Україні (назване число 1700).
Особливо Тоня Малєй виділяє статтю журналіста Річарда Пендлбері «Просто уявіть собі, що ракета вдарила по Грейт-Ормонд-стріт. Для Путіна нема нічого святого» у Дейлі Мейл:
Просто уявіть собі, що російська ракета поцілила у дитячу лікарню на Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні, і ви матимете певне уявлення про те, що за жахіття трапилось учора під час бомбардування відомої київської лікарні Охматдит. Огидні імперські амбіції Путіна знову підняли з ліжок найбільш важко хворих дітей в Україні. Цього разу, здається, вони були зумисною мішенню під час обурливого ранкового нападу. На фотографіях і відео серед постраждалих видно дітей-пацієнтів. Ми вийшли на новий і ще страшніший етап війни, — пише журналіст.
Я був свідком першої масової евакуації з Охматдиту, найбільшого педіатричного закладу України, 5 березня 2022 року. Тоді російська армія стояла біля воріт Києва, а вікна лікарні тремтіли від струсів артилерійського вогню. Деякі шибки були розбиті уламками. У дворі валялись розкидані осколки скла. Ситуація була нестерпною для найменших, які й так вже багато настраждались, і рішення було прийнято.
Того разу Пендлбері закінчив свою статтю словами: “Ганьба вам, пане Путіне», пише Малєй.
Які слова можна використати сьогодні? Жорстокість вчорашнього нападу була іншого масштабу. Свіжа кров бризкає на підлогу. Сотні вікон вилетіло, поранивши дітей склом. Маленьких пацієнтів з онкологічного відділення евакуювали вдруге. Вони сиділи в інвалідних візках надворі під спекотним сонцем, все ще з’єднані трубками зі своїм життєво необхідним обладнанням. Хто може заперечити, що це не був розрахований воєнний злочин?
Олександр Костюченко, наш перекладач у Києві, говорить від імені кожного батька в місті, коли каже: «Я просто почуваюся спустошеним». Якщо росіяни готові бити по Охматдиту вдень, то ніде немає святого».
Світові зірки долучилися до підтримки України після масованого удару РФ 8 липня
Жорстокий акт російського тероризму викликав обурення світової спільноти. Відомі актори, співаки та дизайнери підтримали мирне населення України, яке страждає від військової агресії РФ.
Берлінський дизайнер Френк Вільде в Instagram повідомив, що у Берліні відбудеться демонстрація під російським посольством, щоб "вкотре вимагати такі потрібні тауруси та нагадати, що мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі. Лише воєнна перемога України може принести мир".
Інформацію про російський удар поширив і американський історик Тімоті Снайдер, який від початку вторгнення підтримує Україну.
Американська акторка, зірка фільмів "Прислуга" і "Інтерстеллар" Джессіка Честейн в Instagram прокоментувала російську атаку на Україну 8 липня. Акторка поділилась із 5,4 млн підписників новиною про влучання Росії в дитячу лікарню у Києві.
Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано також відреагувала на обстріл. Вона поширила в instagram скриншот з новини, на якому розміщене фото руйнувань "Охматдиту". У заголовку також наголошується, що Росія вбила 31 людину.
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