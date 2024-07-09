Ракетна атака РФ на "Охматдит" стала топтемою британських медіа. Фото передовиць

Терористичний акт Росії проти онкохворих українських дітей, які лікувалися в лікарні “Охматдит” у Києві, викликав обурення в усьому цивілізованому світі. Так, вже другий день поспіль провідні медіа Британії публікують статті, присвячені цьому воєнному злочину РФ.

Удар РФ по "Охматдиту" потрапив на перші шпальта британських медіа

Українка Тоня Малєй, яка живе у Британії та веде блог у Facebook під псевдонімом Горгона Бобровицька, зробила детальний аналіз видань країни на тлі ракетного удару Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві.

На думку Тоні, у всіх британських медіа вийшли статті щодо жахливого російського обстрілу медичного закладу у столиці України.

Я купила усі газети, які були в найближчому магазині. Мені хотілось прочитати все про вчорашню російську атаку на дитячу лікарню так, наче я нічого не знаю про цю війну, наче я звичайна мешканка Європи, яка не дивиться новини, живе своїм маленьким життям зі звичайними щоденними турботами. Тоня Малєй Українка в Британії

Британські видання зі статтями про “Охматдит”

За словами Тоні, про черговий акт терору Росії проти України написали такі видання:

Mirror : «Путін бомбить хворих на рак дітей. російська атака на дитячу лікарню запалила глобальний гнів»

The Guardian : «Війна проти життя як такого. Жах через російську атаку на дитячу лікарню»

Daily Mail : «Путін бомбить дитячу онкологічну лікарню. Звірство, що демонструє чому Британія і НАТО мусять витрачати більше коштів на оборону»

The Times: «Тиск на Стармера з метою підвищення витрат на оборону. Після того, як Росія розбомбила дитячу лікарню у Києві, колишній голова армії порівняв загрозу «нової осі» з нацистами»

The Daily Telegraph: «Росія направила свою лють на хворих дітей у Києві»

Британські видання зі статтями про “Охматдит”

Тоня вважає, що “британські газетярі адекватно висвітлили російське звірство в Охматдиті та інших постраждалих містах, донісши до читача і захмарний рівень зла росіян, і необхідність включатись у події, бо це стосується кожного. Вишкірений Путін поруч із постраждалими дітьми — це символічний портрет і Росії в цілому, і кожного росіянина.

Прем’єр-міністр сер Кір Стармер завтра візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, що стане його першою закордонною поїздкою після загальних виборів, і, як очікується, наполягатиме на тому, щоб Україна стала на «незворотній» шлях до членства, — пише британська преса.

Колишній голова армії, Сер Патрік Сандерс, нарікаючи на слабкий стан британської оборони зазначив, що «нові держави осі» Росії, Китаю та Ірану становлять навіть більш смертоносний виклик, ніж нацистський альянс у 1939 році. У НАТО, за словами Сандерса, може бути менш як п'ять років, щоб суттєво переозброїтися, щоб відбити напад Росії, — повідомляють видання Британії.

Британські видання зі статтями про “Охматдит”

Як пише українка, в британських газетах чітко називається агресор, зазначається геноцидний характер дій росіян, показаний момент на фото, де незбита ППО російська ракета летить прямо в лікарню, згадується скільки росіяни розбомбили цивільних обʼєктів, в тому числі медичних закладів за два роки повномасштабної війни в Україні (назване число 1700).

Особливо Тоня Малєй виділяє статтю журналіста Річарда Пендлбері «Просто уявіть собі, що ракета вдарила по Грейт-Ормонд-стріт. Для Путіна нема нічого святого» у Дейлі Мейл:

Стаття Р.Пендлбері «Просто уявіть собі, що ракета вдарила по Грейт-Ормонд-стріт. Для Путіна нема нічого святого»

Просто уявіть собі, що російська ракета поцілила у дитячу лікарню на Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні, і ви матимете певне уявлення про те, що за жахіття трапилось учора під час бомбардування відомої київської лікарні Охматдит. Огидні імперські амбіції Путіна знову підняли з ліжок найбільш важко хворих дітей в Україні. Цього разу, здається, вони були зумисною мішенню під час обурливого ранкового нападу. На фотографіях і відео серед постраждалих видно дітей-пацієнтів. Ми вийшли на новий і ще страшніший етап війни, — пише журналіст.

Я був свідком першої масової евакуації з Охматдиту, найбільшого педіатричного закладу України, 5 березня 2022 року. Тоді російська армія стояла біля воріт Києва, а вікна лікарні тремтіли від струсів артилерійського вогню. Деякі шибки були розбиті уламками. У дворі валялись розкидані осколки скла. Ситуація була нестерпною для найменших, які й так вже багато настраждались, і рішення було прийнято.

Тих, кого можна було транспортувати, відправили автобусами, а потім потягами до безпечного Заходу. Далі на близько три сотні дітей і батьків чекала серія випробувань. Це була важка картина — зокрема, вихід маленьких пацієнтів з онкологічного відділення. Я був там, коли шестеро дітей віком від одного до 17 років зібралися у вестибюлі лікарні, щоб почати виснажливу подорож. Дев’ятирічній Антоніні мама Аліна допомагала піднятися з інвалідного візка. Поширити

Того разу Пендлбері закінчив свою статтю словами: “Ганьба вам, пане Путіне», пише Малєй.

Які слова можна використати сьогодні? Жорстокість вчорашнього нападу була іншого масштабу. Свіжа кров бризкає на підлогу. Сотні вікон вилетіло, поранивши дітей склом. Маленьких пацієнтів з онкологічного відділення евакуювали вдруге. Вони сиділи в інвалідних візках надворі під спекотним сонцем, все ще з’єднані трубками зі своїм життєво необхідним обладнанням. Хто може заперечити, що це не був розрахований воєнний злочин?

Стаття про промову Світоліної про “Охматдит”

Олександр Костюченко, наш перекладач у Києві, говорить від імені кожного батька в місті, коли каже: «Я просто почуваюся спустошеним». Якщо росіяни готові бити по Охматдиту вдень, то ніде немає святого».

Я несла додому газети. Вони пахли так знайомо, старомодно. А всередині були такі страшні слова. Мою країну розстрілюють у всіх на очах. Наше майбутнє свідомо і жорстоко знищує Росія, яка цього місяця головує в ООН. Я мрію про той день, коли нестиму додому газети, де буде написано про засудження і страту всіх цих московських злочинців та їх помічників типу Орбана, та про розпуск лицемірних грошепожиральних імпотентних і позбавлених усякого сенсу організацій типу ООН. Поширити

Світові зірки долучилися до підтримки України після масованого удару РФ 8 липня

Жорстокий акт російського тероризму викликав обурення світової спільноти. Відомі актори, співаки та дизайнери підтримали мирне населення України, яке страждає від військової агресії РФ.

Берлінський дизайнер Френк Вільде в Instagram повідомив, що у Берліні відбудеться демонстрація під російським посольством, щоб "вкотре вимагати такі потрібні тауруси та нагадати, що мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі. Лише воєнна перемога України може принести мир".

Інформацію про російський удар поширив і американський історик Тімоті Снайдер, який від початку вторгнення підтримує Україну.

Фотографії з "Охматдиту" поширив у своїх сториз і вокаліст британського рок-гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс. Музикант раніше випускав спеціальний мерч від свого бренду одягу, щоб зібрати кошти для допомоги Україні. Поширити

Американська акторка, зірка фільмів "Прислуга" і "Інтерстеллар" Джессіка Честейн в Instagram прокоментувала російську атаку на Україну 8 липня. Акторка поділилась із 5,4 млн підписників новиною про влучання Росії в дитячу лікарню у Києві.