На відновлення "Охматдиту" зібрано понад 210 млн грн. Як долучитися до збору

Лише за добу українцям вдалося зібрати понад 210 млн грн на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була частково зруйнована після ракетного удару РФ 8 липня.

Збір на відновлення "Охматдиту" триває

Ініціатива українського лідера Володимира Зеленського United24 спільно з monobank оголосила збір на відновлення дитячої лікарні «Охматдит».

Лише протягом перших трьох годин збору українців задонатили понад 100 млн грн.

Що важливо розуміти, про старт донатів було оголошено о 17:40, а вже о 20:38 стало відомо про збір необхідної суми. Вкрай активно донатять також представники бізнесу.

Загалом було заплановано зібрати 100 млн грн, однак після досягнення позначки збір вирішили продовжити.

Нам потрібно зробити клініку краще, ніж була! Це і буде нашою відповіддю потворам, — заявили в monobank. Поширити

Станом на 11:47 9 липня було зібрано 200 млн грн на відновлення лікарні. Минула лише година, й українці задонатили ще 10 млн.

Оскільки ціль 250 млн грн, ви ще маєте можливість долучитися до збору.

Ракетний удар РФ по Охматдиту". Що наразі відомо

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.

8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотори корпуси медзакладу пошкоджені.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні “Охматдит”. Одна з них — молода лікарка медзакладу. Наразі відомо про 16 постраждалих. Восьмеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували.