У Кривому Розі після ракетного удару РФ у лікарнях перебуває 28 осіб

Станом на ранок 9 липня у медзакладах Кривого Рогу після ракетного удару РФ перебуває 28 осіб.
Головні тези:
- Постраждалі в результаті удару РФ по Кривому Рогу перебувають у лікарнях з пораненнями різного ступеню важкості.
- Пошуково-рятувальна операція на місці удару завершена, усім постраждалим надається допомога.
- 9 липня оголошено днем жалоби у Кривому Розі через велику кількість жертв та поранених внаслідок ракетної атаки РФ.
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ
Про це повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За словами Олександра Вілкула, на ранок у лікарнях міста знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.
9 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби у зв'язку з великою кількістю жертв внаслідок масованої ракетної атаки на місто.
Що відомо про атаку РФ на Кривий Ріг
Ворог масовано атакував ракетами Дніпропетровщину. У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських військ відомо про 11 загиблих і 42 людей поранених.
Пізніше в Офісі Генпрокурора додали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція тривала.
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