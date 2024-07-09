У Кривому Розі після ракетного удару РФ у лікарнях перебуває 28 осіб
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кривому Розі після ракетного удару РФ у лікарнях перебуває 28 осіб

ДСНС
Джерело:  online.ua

Станом на ранок 9 липня у медзакладах Кривого Рогу після ракетного удару РФ перебуває 28 осіб.

Головні тези:

  • Постраждалі в результаті удару РФ по Кривому Рогу перебувають у лікарнях з пораненнями різного ступеню важкості.
  • Пошуково-рятувальна операція на місці удару завершена, усім постраждалим надається допомога.
  • 9 липня оголошено днем жалоби у Кривому Розі через велику кількість жертв та поранених внаслідок ракетної атаки РФ.

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару РФ

Про це повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Завершено пошуково-рятувальну операцію на місці удару. Слава Богу, більше під завалами постраждалих виявлено не було.

Олександр Вілкул

Олександр Вілкул

Керівник ради оборони Кривого Рогу

За словами Олександра Вілкула, на ранок у лікарнях міста знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.

9 липня у Кривому Розі оголошено  днем жалоби у зв'язку з великою кількістю жертв внаслідок масованої ракетної атаки на місто.

Що відомо про атаку РФ на Кривий Ріг

Ворог масовано атакував ракетами Дніпропетровщину. У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських військ відомо про 11 загиблих і 42 людей поранених.

У Кривому Розі — руйнування на підприємстві. Виникла пожежа, яку вже рятувальники загасили. Попередньо в області, на жаль, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Пізніше в Офісі Генпрокурора додали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція тривала.

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