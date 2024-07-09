В Кривом Роге после ракетного удара РФ в больницах находится 28 человек

По состоянию на утро 9 июля в медучреждениях Кривого Рога после ракетного удара РФ находятся 28 человек.

В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция после ракетного удара РФ

Об этом сообщил руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Завершена поисково-спасательная операция на месте удара. Слава Богу, больше под завалами пострадавших обнаружено не было. Александр Вилкул Руководитель совета обороны Кривого Рога

По словам Александра Вилкула, к утру в больницах города находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелых 7, 18 средней тяжести, в 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

9 июля в Кривом Роге объявлен днем траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.

Что известно об атаке РФ на Кривой Рог

Враг массированно атаковал ракетами Днепропетровщину. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск известно об 11 погибших и 42 раненых.

В Кривом Роге – разрушение на предприятии. Возник пожар, который уже спасатели потушили. Предварительно в области, к сожалению, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести, говорится в сообщении ГСЧС. Поделиться

Позже в Офисе Генпрокурора добавили, что количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 42. Поисково-спасательная операция продолжалась.