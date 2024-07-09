В Кривом Роге после ракетного удара РФ в больницах находится 28 человек

По состоянию на утро 9 июля в медучреждениях Кривого Рога после ракетного удара РФ находятся 28 человек.
Главные тезисы
- Пострадавшие в результате удара РФ по Кривому Рогу находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести.
- Поисково-спасательная операция на месте удара завершена, всем пострадавшим оказывается помощь.
- 9 июля объявлен днем траура в Кривом Роге из-за большого количества жертв и раненых в результате ракетной атаки РФ.
В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция после ракетного удара РФ
Об этом сообщил руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По словам Александра Вилкула, к утру в больницах города находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелых 7, 18 средней тяжести, в 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
9 июля в Кривом Роге объявлен днем траура в связи с большим количеством жертв в результате массированной ракетной атаки на город.
Что известно об атаке РФ на Кривой Рог
Враг массированно атаковал ракетами Днепропетровщину. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск известно об 11 погибших и 42 раненых.
Позже в Офисе Генпрокурора добавили, что количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 42. Поисково-спасательная операция продолжалась.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-