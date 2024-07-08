Ракетный удар по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло

11 человек погибли и 42 получили ранения в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, Днепропетровская область, завтра в городе объявлен траур.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровская область потеряла 11 жизней и 42 человека получили ранения.
- Российские войска совершают массированную комбинированную атаку по Украине, используя разнообразное вооружение, включая ракеты разного типа.
- В связи с трагедией, объявлен день траура в Кривом Роге. Поисково-спасательная операция для помощи пострадавшим.
- Российская агрессия в Днепропетровской области вызвала масштабный обмен огнем в Киеве, Днепре и Кривом Роге с использованием крылатых ракет и баллистического оружия.
- Ситуация крайне напряженная, поскольку население Украины находится под угрозой новых ракетных атак и обстрелов со стороны российских войск.
РФ массированно атаковала Кривой Рог
Враг массированно атаковал ракетами Днепропетровщину. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск известно об 11 погибших и 42 раненых, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и Офис Генпрокурора.
Позже в Офисе Генпрокурора добавили, что количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Риогу увеличилось до 42. Поисково-спасательная операция продолжается.
РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.
Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.
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