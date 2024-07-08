Ракетный удар по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло

11 человек погибли и 42 получили ранения в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, Днепропетровская область, завтра в городе объявлен траур.

РФ массированно атаковала Кривой Рог

Враг массированно атаковал ракетами Днепропетровщину. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск известно об 11 погибших и 42 раненых, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и Офис Генпрокурора.

В Кривом Роге — разрушение на предприятии. Возник пожар, который уже спасатели потушили. Предварительно в области, к сожалению, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести, — говорится в сообщении ГСЧС. Поделиться

Позже в Офисе Генпрокурора добавили, что количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Риогу увеличилось до 42. Поисково-спасательная операция продолжается.

РФ массированно атаковала Кривой Рог

РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог

Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.