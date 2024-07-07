Армия РФ обстреляла Херсон — есть раненые

Российские военные снова покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказался Корабельный район. Повреждены частные дома. Сейчас известно об одной пострадавшей. Бригада скорой доставила в больницу беременную женщину, 32 лет, с признаками отравления продуктами горения.