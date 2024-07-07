Армия РФ обстреляла Херсон — есть раненые

Российская армия днем 7 июля обстреляла Херсон, получили ранения две женщины.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Херсон, в результате чего ранения получили две женщины — мать с дочерью.
- Под обстрелом также оказалась беременная женщина, которая была госпитализирована с признаками отравления продуктами горения.
- Действия РФ привели к повреждениям частных домов в Херсоне, одна из пострадавших находится в удовлетворительном состоянии.
- Пострадавшие женщины получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также ранения лица и рук в результате обстрела.
- Российские военные продолжают атаковать мирных жителей Херсона.
В Херсоне ранения получили две женщины
Россияне продолжают атаковать мирных жителей. В результате очередного обстрела Херсона пострадали мать с дочерью. Женщины, 60 и 82 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, ранения лица и рук.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
В Херсоне из-за обстрела РФ пострадала беременная женщина
В результате российских обстрелов Херсона 7 июля пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
По данным ОВА, пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.
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