Армия РФ обстреляла Херсон — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсон — есть раненые

Херсонская ОВА
Херсон
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Российская армия днем 7 июля обстреляла Херсон, получили ранения две женщины.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла Херсон, в результате чего ранения получили две женщины — мать с дочерью.
  • Под обстрелом также оказалась беременная женщина, которая была госпитализирована с признаками отравления продуктами горения.
  • Действия РФ привели к повреждениям частных домов в Херсоне, одна из пострадавших находится в удовлетворительном состоянии.
  • Пострадавшие женщины получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также ранения лица и рук в результате обстрела.
  • Российские военные продолжают атаковать мирных жителей Херсона.

В Херсоне ранения получили две женщины

Россияне продолжают атаковать мирных жителей. В результате очередного обстрела Херсона пострадали мать с дочерью. Женщины, 60 и 82 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, ранения лица и рук.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались.

В Херсоне из-за обстрела РФ пострадала беременная женщина

В результате российских обстрелов Херсона 7 июля пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Российские военные снова покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказался Корабельный район. Повреждены частные дома. Сейчас известно об одной пострадавшей. Бригада скорой доставила в больницу беременную женщину, 32 лет, с признаками отравления продуктами горения.

По данным ОВА, пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

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