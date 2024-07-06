Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшие

6 июля армия РФ по артиллерии обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

В результате обстрела РФ в Херсонской области погибли два человека

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Оккупационные войска попали по частному дому. Под его завалами спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, говорится в сообщении. Поделиться

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Войска РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — медик получил ранения

Российские войска атаковали с беспилотников деревню Станислав Херсонской области. Во вражеский удар попал местный житель, а также бригада "скорой", которая приехала оказывать ему медицинскую помощь.

Враг сбросил взрывчатку с дрона на находившегося в авто местного жителя. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию, - сообщил Прокудин. Поделиться

Кроме того, по его словам, прибывшая для оказания помощи пострадавшему бригада "экстренки" попала под повторный удар российского беспилотника.

Травмы средней тяжести получила фельдшер. Ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки изуродован автомобиль медработников.