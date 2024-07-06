Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшие

Офис Генерального прокурора
Херсонщина
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6 июля армия РФ по артиллерии обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Главные тезисы

  • 6 июля оккупанты обстреляли Херсонщину, что повлекло за собой гибель двух мирных жителей.
  • Также армия России обстреляла бригаду "скорой" и экипаж спасателей в Херсонской области.
  • В результате обстрела ранения получили медицинские работники, оказывавшие помощь пострадавшим.

В результате обстрела РФ в Херсонской области погибли два человека

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Оккупационные войска попали по частному дому. Под его завалами спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Войска РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — медик получил ранения

Российские войска атаковали с беспилотников деревню Станислав Херсонской области. Во вражеский удар попал местный житель, а также бригада "скорой", которая приехала оказывать ему медицинскую помощь.

Враг сбросил взрывчатку с дрона на находившегося в авто местного жителя. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию, - сообщил Прокудин.

Кроме того, по его словам, прибывшая для оказания помощи пострадавшему бригада "экстренки" попала под повторный удар российского беспилотника.

Травмы средней тяжести получила фельдшер. Ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки изуродован автомобиль медработников.

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