Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загиблі

6 липня армія РФ з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

У результаті обстрілу РФ на Херсонщині загинули двоє осіб

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Окупаційні війська поцілили по приватному будинку. Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки — йдеться у повідомленні. Поширити

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війська РФ атакували бригаду "швидкої" на Херсонщині — медик отримав поранення

Російські війська атакували з безпілотників село Станіслав Херсонської області. Під ворожий удар потрапив місцевий житель, а також бригада "швидкої", яка приїхала надавати йому медичну допомогу.

Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя, який перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію, — повідомив Прокудін. Поширити

Окрім того, за його словами, бригада "екстренки", яка прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.

Травми середньої тяжкості отримала фельдшер. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.