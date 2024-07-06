Армія РФ обстріляла Херсонщину — є загиблі

6 липня армія РФ з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.
Головні тези:
- 6 липня окупанти обстріляли Херсонщину, що спричинило загибель двох мирних мешканців.
- Також армія Росії обстріляла бригаду "швидкої" та екіпаж рятувальників на Херсонщині.
- Внаслідок обстрілу поранення отримали медичні працівники, які надавали допомогу постраждалим.
У результаті обстрілу РФ на Херсонщині загинули двоє осіб
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Війська РФ атакували бригаду "швидкої" на Херсонщині — медик отримав поранення
Російські війська атакували з безпілотників село Станіслав Херсонської області. Під ворожий удар потрапив місцевий житель, а також бригада "швидкої", яка приїхала надавати йому медичну допомогу.
Окрім того, за його словами, бригада "екстренки", яка прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.
Травми середньої тяжкості отримала фельдшер. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.
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