Армія РФ обстріляла Хрещенівку на Херсонщині з артилерії — є загибла та поранена

Вдень 5 липня російські терористи з артилерії обстріляли село Хрещенівка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок атаки російської армії загинула молода жінка.
Головні тези:
- Армія РФ 5 липня обстріляла село Хрещенівка на Херсонщині, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення іншої.
- Російські терористи атакують херсонців з безпілотників, що спричинило численні поранення серед мирного населення 4 липня.
- Медичні працівники надають необхідну допомогу пораненим та жертвам обстрілів в Херсонській області.
- Ситуація на Херсонщині свідчить про продовження агресивних дій російської армії в регіоні, що становить загрозу для мирного населення.
РФ атакувала село на Херсонщині
Російські окупанти забрали життя ще однієї людини у Херсонській області.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також у стані середньої тяжкості шпиталізували ще одну потерпілу. Жінка, 32 років, отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна.
Російські терористи атакують херсонців з дронів
Російські окупанти впродовж 4 липня атакували з безпілотників двох жителів Херсона та одного жителя області. Пораненим надають медичну допомогу.
В Антонівці під Херсоном під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці.
Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували з безпілотника ще двох цивільних у Херсоні.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії отримали двоє чоловіків, 61 та 65 років.
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