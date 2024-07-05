Армія РФ обстріляла Хрещенівку на Херсонщині з артилерії — є загибла та поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Хрещенівку на Херсонщині з артилерії — є загибла та поранена

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

Вдень 5 липня російські терористи з артилерії обстріляли село Хрещенівка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок атаки російської армії загинула молода жінка.

Головні тези:

  • Армія РФ 5 липня обстріляла село Хрещенівка на Херсонщині, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення іншої.
  • Російські терористи атакують херсонців з безпілотників, що спричинило численні поранення серед мирного населення 4 липня.
  • Медичні працівники надають необхідну допомогу пораненим та жертвам обстрілів в Херсонській області.
  • Ситуація на Херсонщині свідчить про продовження агресивних дій російської армії в регіоні, що становить загрозу для мирного населення.

РФ атакувала село на Херсонщині

Російські окупанти забрали життя ще однієї людини у Херсонській області.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Керівник Херсонської ОВА

Також у стані середньої тяжкості шпиталізували ще одну потерпілу. Жінка, 32 років, отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна.

Нині медики надають їй необхідну допомогу.

Російські терористи атакують херсонців з дронів

Російські окупанти впродовж 4 липня атакували з безпілотників двох жителів Херсона та одного жителя області. Пораненим надають медичну допомогу.

В Антонівці під Херсоном під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці.

Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували з безпілотника ще двох цивільних у Херсоні.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії отримали двоє чоловіків, 61 та 65 років.

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Категорія
Україна
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Херсонська ОВА
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