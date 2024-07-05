Армія РФ обстріляла Хрещенівку на Херсонщині з артилерії — є загибла та поранена

РФ атакувала село на Херсонщині

Російські окупанти забрали життя ще однієї людини у Херсонській області.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні. Мої співчуття рідним та близьким загиблої… Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Також у стані середньої тяжкості шпиталізували ще одну потерпілу. Жінка, 32 років, отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна.

Нині медики надають їй необхідну допомогу. Поширити

Російські терористи атакують херсонців з дронів

Російські окупанти впродовж 4 липня атакували з безпілотників двох жителів Херсона та одного жителя області. Пораненим надають медичну допомогу.

В Антонівці під Херсоном під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці.

Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували з безпілотника ще двох цивільних у Херсоні.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії отримали двоє чоловіків, 61 та 65 років.