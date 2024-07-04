На Херсонщині російські окупанти поранили з дронів трьох людей
Категорія
Україна
Дата публікації

На Херсонщині російські окупанти поранили з дронів трьох людей

Херсонська ОВА
Дрон

Російські окупанти впродовж 4 липня атакували з безпілотників двох жителів Херсона та одного жителя області. Пораненим надають медичну допомогу.

Головні тези:

  • Окупанти поранили трьох жителів Херсонщини з дронів.
  • Серйозні поранення отримали два чоловіки віком 61 та 65 років з Херсона.
  • На Херсонщині також загинула жінка та постраждали вісім людей через російські обстріли 2 липня.
  • Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про постраждалих та подробиці обстрілу

Російські терористи атакують херсонців з дронів

В Антонівці під Херсоном під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці.

Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували з безпілотника ще двох цивільних у Херсоні.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії отримали двоє чоловіків, 61 та 65 років.

Один з потерпілих також зазнав поранення обличчя, грудної клітини та живота. Інший - передпліччя та ноги. Їм надають меддопомогу.

У результаті обстрілу РФ у Херсоні загинула жінка

Через російські обстріли Херсона 2 липня загинула жінка та постраждали восьмеро людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, на жаль, російська армія вбила 54-річну жінку. 

За даними ОВА, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.

Окрім того, Прокудін інформує, що у Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.

У 80-річного потерпілого - контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця 65 років діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Ще двоє потерпілих — 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

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