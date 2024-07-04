На Херсонщині російські окупанти поранили з дронів трьох людей

Російські окупанти впродовж 4 липня атакували з безпілотників двох жителів Херсона та одного жителя області. Пораненим надають медичну допомогу.
Головні тези:
- Окупанти поранили трьох жителів Херсонщини з дронів.
- Серйозні поранення отримали два чоловіки віком 61 та 65 років з Херсона.
- На Херсонщині також загинула жінка та постраждали вісім людей через російські обстріли 2 липня.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про постраждалих та подробиці обстрілу
Російські терористи атакують херсонців з дронів
В Антонівці під Херсоном під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували з безпілотника ще двох цивільних у Херсоні.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії отримали двоє чоловіків, 61 та 65 років.
Один з потерпілих також зазнав поранення обличчя, грудної клітини та живота. Інший - передпліччя та ноги. Їм надають меддопомогу.
У результаті обстрілу РФ у Херсоні загинула жінка
Через російські обстріли Херсона 2 липня загинула жінка та постраждали восьмеро людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними ОВА, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.
Окрім того, Прокудін інформує, що у Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.
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