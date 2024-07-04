В Херсонской области российские оккупанты ранили из дронов трех человек
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсонской области российские оккупанты ранили из дронов трех человек

Херсонская ОВА
Дрон
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Российские оккупанты на протяжении 4 июля атаковали с беспилотников двух жителей Херсона и одного жителя области. Раненым оказывают медицинскую помощь.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты ранили трех жителей Херсонской области из дронов, нанеся серьезные повреждения двум мужчинам в возрасте 61 и 65 лет.
  • От ударов врага 2 июля пострадали гражданские: погибла женщина, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
  • Глава Херсонской ОВА сообщил о деталях атак и пострадавших, подчеркнув жестокость действий российских террористов, нарушающих мир и безопасность на этой территории.
  • Местные жители попали под обстрел оккупантов, получив взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и обломочные ранения, требующие медицинской помощи и лечения.
  • Ситуация в Херсонской области продолжает оставаться напряженной из-за продолжающихся атак и агрессивных действий со стороны российских вооруженных сил.

Российские террористы атакуют херсонцев из дронов

В Антоновке под Херсоном во вражеский удар попал 56-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице.

Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями ног. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали с беспилотника еще двух гражданских в Херсоне.

В результате сброса взрывчатки с дрона взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии получили двое мужчин, 61 и 65 лет.

Один из пострадавших также получил ранение лица, грудной клетки и живота. Другой — предплечья и ноги. Им оказывают медпомощь.

В результате обстрела РФ в Херсоне погибла женщина

Из-за российских обстрелов Херсона 2 июля погибла женщина и пострадали восемь человек, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Как отмечается, к сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину.

По данным ОВА, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму.

Также в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

Кроме того, Прокудин информирует, что в Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.

У 80-летнего пострадавшего — контузия, обломочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывчатая и черепно-мозговая травмы. У херсонца 65 лет диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму. Еще двое пострадавших — 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу с взрывными травмами.

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