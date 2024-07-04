В Херсонской области российские оккупанты ранили из дронов трех человек

Российские оккупанты на протяжении 4 июля атаковали с беспилотников двух жителей Херсона и одного жителя области. Раненым оказывают медицинскую помощь.

Российские террористы атакуют херсонцев из дронов

В Антоновке под Херсоном во вражеский удар попал 56-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице.

Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями ног. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Поделиться

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали с беспилотника еще двух гражданских в Херсоне.

В результате сброса взрывчатки с дрона взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии получили двое мужчин, 61 и 65 лет.

Один из пострадавших также получил ранение лица, грудной клетки и живота. Другой — предплечья и ноги. Им оказывают медпомощь.

В результате обстрела РФ в Херсоне погибла женщина

Из-за российских обстрелов Херсона 2 июля погибла женщина и пострадали восемь человек, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Как отмечается, к сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину. Поделиться

По данным ОВА, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму.

Также в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

Кроме того, Прокудин информирует, что в Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.