В Херсонской области российские оккупанты ранили из дронов трех человек

Российские оккупанты на протяжении 4 июля атаковали с беспилотников двух жителей Херсона и одного жителя области. Раненым оказывают медицинскую помощь.
Главные тезисы
- Российские оккупанты ранили трех жителей Херсонской области из дронов, нанеся серьезные повреждения двум мужчинам в возрасте 61 и 65 лет.
- От ударов врага 2 июля пострадали гражданские: погибла женщина, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
- Глава Херсонской ОВА сообщил о деталях атак и пострадавших, подчеркнув жестокость действий российских террористов, нарушающих мир и безопасность на этой территории.
- Местные жители попали под обстрел оккупантов, получив взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и обломочные ранения, требующие медицинской помощи и лечения.
- Ситуация в Херсонской области продолжает оставаться напряженной из-за продолжающихся атак и агрессивных действий со стороны российских вооруженных сил.
Российские террористы атакуют херсонцев из дронов
В Антоновке под Херсоном во вражеский удар попал 56-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице.
Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали с беспилотника еще двух гражданских в Херсоне.
В результате сброса взрывчатки с дрона взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии получили двое мужчин, 61 и 65 лет.
Один из пострадавших также получил ранение лица, грудной клетки и живота. Другой — предплечья и ноги. Им оказывают медпомощь.
В результате обстрела РФ в Херсоне погибла женщина
Из-за российских обстрелов Херсона 2 июля погибла женщина и пострадали восемь человек, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По данным ОВА, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму.
Также в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.
Кроме того, Прокудин информирует, что в Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.
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