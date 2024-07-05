Армия РФ обстреляла Хрещеновку в Херсонской области из артиллерии — есть погибшая и раненая

Днем 5 июля российские террористы из артиллерии обстреляли село Хрещеновка Бериславского района Херсонской области. В результате атаки армии РФ погибла молодая женщина.

РФ атаковала село в Херсонской области

Российские оккупанты забрали жизнь еще одного человека в Херсонской области.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Тяжелые травмы получила местная жительница 1989 года рождения. Ее сердце остановилось в больнице. Мои соболезнования родным и близким погибшей… Александр Прокудин Руководитель Херсонской ОВА

Также в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну потерпевшую. Женщина, 32 лет, получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра.

В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь. Поделиться

Российские террористы атакуют херсонцев с дронов

Российские оккупанты на протяжении 4 июля атаковали с беспилотников двух жителей Херсона и одного жителя области. Раненым оказывают медицинскую помощь.

В Антоновке под Херсоном во вражеский удар попал 56-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице.

Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями ног. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали с беспилотника еще двух гражданских в Херсоне.

В результате сброса взрывчатки с дрона взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии получили двое мужчин, 61 и 65 лет.