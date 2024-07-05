Армия РФ обстреляла Хрещеновку в Херсонской области из артиллерии — есть погибшая и раненая

Днем 5 июля российские террористы из артиллерии обстреляли село Хрещеновка Бериславского района Херсонской области. В результате атаки армии РФ погибла молодая женщина.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла село Хрещеновка в Херсонской области, приведя к гибели одной женщины и ранению другой.
- Агрессивные действия российских террористов в регионе вызывают серьезную угрозу для мирного населения.
- Медицинские работники в Херсонской области активно оказывают необходимую помощь раненым и жертвам обстрелов.
- Атаки российских оккупантов на херсонцев с беспилотников привели к получению серьезных травм и ранений несколькими мирными гражданами.
- Ситуация в Херсонской области свидетельствует о продолжении агрессивных действий РФ, что требует международного вмешательства для защиты мирного населения.
РФ атаковала село в Херсонской области
Российские оккупанты забрали жизнь еще одного человека в Херсонской области.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Также в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну потерпевшую. Женщина, 32 лет, получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра.
Российские террористы атакуют херсонцев с дронов
Российские оккупанты на протяжении 4 июля атаковали с беспилотников двух жителей Херсона и одного жителя области. Раненым оказывают медицинскую помощь.
В Антоновке под Херсоном во вражеский удар попал 56-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице.
Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями ног. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали с беспилотника еще двух гражданских в Херсоне.
В результате сброса взрывчатки с дрона взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии получили двое мужчин, 61 и 65 лет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-