Армия РФ обстреляла Хрещеновку в Херсонской области из артиллерии — есть погибшая и раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Хрещеновку в Херсонской области из артиллерии — есть погибшая и раненая

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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Днем 5 июля российские террористы из артиллерии обстреляли село Хрещеновка Бериславского района Херсонской области. В результате атаки армии РФ погибла молодая женщина.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла село Хрещеновка в Херсонской области, приведя к гибели одной женщины и ранению другой.
  • Агрессивные действия российских террористов в регионе вызывают серьезную угрозу для мирного населения.
  • Медицинские работники в Херсонской области активно оказывают необходимую помощь раненым и жертвам обстрелов.
  • Атаки российских оккупантов на херсонцев с беспилотников привели к получению серьезных травм и ранений несколькими мирными гражданами.
  • Ситуация в Херсонской области свидетельствует о продолжении агрессивных действий РФ, что требует международного вмешательства для защиты мирного населения.

РФ атаковала село в Херсонской области

Российские оккупанты забрали жизнь еще одного человека в Херсонской области.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Тяжелые травмы получила местная жительница 1989 года рождения. Ее сердце остановилось в больнице. Мои соболезнования родным и близким погибшей…

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Руководитель Херсонской ОВА

Также в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну потерпевшую. Женщина, 32 лет, получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра.

В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

Российские террористы атакуют херсонцев с дронов

Российские оккупанты на протяжении 4 июля атаковали с беспилотников двух жителей Херсона и одного жителя области. Раненым оказывают медицинскую помощь.

В Антоновке под Херсоном во вражеский удар попал 56-летний мужчина. В момент атаки он находился на улице.

Его доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями ног. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали с беспилотника еще двух гражданских в Херсоне.

В результате сброса взрывчатки с дрона взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии получили двое мужчин, 61 и 65 лет.

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