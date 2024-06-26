Армия РФ атаковала дроном гражданское авто в Херсоне. Среди раненых есть дети

Российские террористы сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль в Херсоне. Пострадали 5 человек, в том числе и две девушки-подростки.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала гражданский автомобиль в Херсоне, ранения получили дети и взрослые.
- Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны в Херсоне.
- Российские террористы сбросили взрывчатку на автомобиль, что привело к серьезным травмам.
- В результате обстрела гуманитарного штаба в Херсоне пострадали пятеро мужчин с контузиями и головными болями.
Армия РФ атаковала гражданский автомобиль в Херсоне
В результате российского обстрела Херсона получили ранения двое детей.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
По его словам, у младшей девочки взрывная травма и множественные обломочные ранения, а у старшей — взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия. Оба ребенка в среднем тяжести.
Также ранения получили трое взрослых, находившихся в этой же машине.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне
Около 12:30 26 июня армия РФ с временно оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине атаковала Днепровский район Херсона.
Враг попал в помещение гуманитарного штаба МВА и рядом с ним.
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
Разбиты окна, стены, повреждены складские помещения и 3 автомобиля, которые служили для доставки помощи нуждающимся.
В результате этого обстрела получили контузию пятеро мужчин 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 г.р. Они жалуются на головокружение и головные боли.
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