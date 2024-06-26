Армия РФ атаковала дроном гражданское авто в Херсоне. Среди раненых есть дети

Российские террористы сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль в Херсоне. Пострадали 5 человек, в том числе и две девушки-подростки.

Армия РФ атаковала гражданский автомобиль в Херсоне

В результате российского обстрела Херсона получили ранения двое детей.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

В Херсонской общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск ранены дети. В больницу доставлены две девушки 12 и 15 лет. Роман Мрочко Начальник Херсонской МВА

По его словам, у младшей девочки взрывная травма и множественные обломочные ранения, а у старшей — взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия. Оба ребенка в среднем тяжести.

Также ранения получили трое взрослых, находившихся в этой же машине.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне

Около 12:30 26 июня армия РФ с временно оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине атаковала Днепровский район Херсона.

Враг попал в помещение гуманитарного штаба МВА и рядом с ним.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

Разбиты окна, стены, повреждены складские помещения и 3 автомобиля, которые служили для доставки помощи нуждающимся.