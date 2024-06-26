Армія РФ атакувала дроном цивільне авто у Херсоні. Серед поранених є діти

Російські терористи скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсоні. Постраждало 5 людей, у тому числі й двоє дівчат-підлітків.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила обстріл Херсона, що призвело до поранення двох дітей, зокрема у них вибухові травми та уламкові поранення.
- Поранені також троє дорослих, які перебували у машині під час атаки дроном.
- Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у Херсоні.
- Армія РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні, внаслідок чого постраждали п'ятеро чоловіків з різними травмами.
Армія РФ атакувала цивільне авто у Херсоні
Унаслідок російського обстрілу Херсона зазнали поранень двоє дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, у молодшої дівчинки вибухова травма та множинні уламкові поранення, а у старшої — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Обидві дитини у середньому стані тяжкості.
Також поранення отримали троє дорослих, які знаходилися у цій самій машині.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні
Близько 12.30 26 червня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині атакувала Дніпровський район Херсона.
Ворог поцілив у приміщення гуманітарного штабу МВА і поряд з ним.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Побиті вікна, стіни, пошкоджено складські приміщення і 3 автівки, які слугували для доставки допомоги нужденним.
Внаслідок цього обстрілу отримали контузію п’ятеро чоловіків 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 р.н. Вони скаржаться на запаморочення та головний біль.
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