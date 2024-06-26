Армія РФ атакувала дроном цивільне авто у Херсоні. Серед поранених є діти

Російські терористи скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсоні. Постраждало 5 людей, у тому числі й двоє дівчат-підлітків.

Армія РФ атакувала цивільне авто у Херсоні

Унаслідок російського обстрілу Херсона зазнали поранень двоє дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У Херсонській громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ поранені діти. До лікарні доправлені двоє дівчат 12 і 15 років. Роман Мрочко Начальник Херсонської МВА

За його словами, у молодшої дівчинки вибухова травма та множинні уламкові поранення, а у старшої — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Обидві дитини у середньому стані тяжкості.

Також поранення отримали троє дорослих, які знаходилися у цій самій машині.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні

Близько 12.30 26 червня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині атакувала Дніпровський район Херсона.

Ворог поцілив у приміщення гуманітарного штабу МВА і поряд з ним.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Побиті вікна, стіни, пошкоджено складські приміщення і 3 автівки, які слугували для доставки допомоги нужденним.