Армія РФ атакувала дроном цивільне авто у Херсоні. Серед поранених є діти
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала дроном цивільне авто у Херсоні. Серед поранених є діти

Роман Мрочко
Дрон

Російські терористи скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсоні. Постраждало 5 людей, у тому числі й двоє дівчат-підлітків.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила обстріл Херсона, що призвело до поранення двох дітей, зокрема у них вибухові травми та уламкові поранення.
  • Поранені також троє дорослих, які перебували у машині під час атаки дроном.
  • Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у Херсоні.
  • Армія РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні, внаслідок чого постраждали п'ятеро чоловіків з різними травмами.

Армія РФ атакувала цивільне авто у Херсоні

Унаслідок російського обстрілу Херсона зазнали поранень двоє дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У Херсонській громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ поранені діти. До лікарні доправлені двоє дівчат 12 і 15 років.

Роман Мрочко

Роман Мрочко

Начальник Херсонської МВА

За його словами, у молодшої дівчинки вибухова травма та множинні уламкові поранення, а у старшої — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Обидві дитини у середньому стані тяжкості.

Також поранення отримали троє дорослих, які знаходилися у цій самій машині.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні

Близько 12.30 26 червня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині атакувала Дніпровський район Херсона.

Ворог поцілив у приміщення гуманітарного штабу МВА і поряд з ним.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Побиті вікна, стіни, пошкоджено складські приміщення і 3 автівки, які слугували для доставки допомоги нужденним.

Внаслідок цього обстрілу отримали контузію п’ятеро чоловіків 2002, 1996, 1984, 1966, 1987 р.н. Вони скаржаться на запаморочення та головний біль.

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Роман Мрочко
Херсон

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