Армія РФ обстріляла Херсон — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсон — є поранені

Херсонська ОВА
Херсон

Російська армія вдень 7 липня обстріляла Херсон, дістали поранення двоє жінок.

Головні тези:

  • Російська армія вдень 7 липня обстріляла Херсон, дістали поранення двоє жінок.
  • Раніше під обстрілом опинилася вагітна жінка, яку госпіталізували з ознаками отруєння продуктами горіння.
  • В Херсоні через дії РФ пошкоджені приватні будинки, одна жінка перебуває у задовільному стані.
  • Жінки, що дістали поранення — мати з донькою — отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також поранення обличчя і рук.

У Херсоні поранення дістали двоє жінок

Росіяни продовжують атакувати мирних жителів. Внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждали мати з донькою. Жінки, 60 та 82 років, отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також поранення обличчя і рук.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Потерпілим надали необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

У Херсоні через обстріл РФ постраждала вагітна жінка

Внаслідок російських обстрілів Херсона 7 липня постраждала вагітна жінка, її госпіталізували.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинився Корабельний район. Пошкоджені приватні будинки. Нині відомо про одну постраждалу. Бригада «швидкої» доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння.

За даними ОВА, постраждала перебуває у задовільному стані.

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