Армія РФ обстріляла Херсон — є поранені

Російська армія вдень 7 липня обстріляла Херсон, дістали поранення двоє жінок.
Головні тези:
- Російська армія вдень 7 липня обстріляла Херсон, дістали поранення двоє жінок.
- Раніше під обстрілом опинилася вагітна жінка, яку госпіталізували з ознаками отруєння продуктами горіння.
- В Херсоні через дії РФ пошкоджені приватні будинки, одна жінка перебуває у задовільному стані.
- Жінки, що дістали поранення — мати з донькою — отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також поранення обличчя і рук.
У Херсоні поранення дістали двоє жінок
Росіяни продовжують атакувати мирних жителів. Внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждали мати з донькою. Жінки, 60 та 82 років, отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також поранення обличчя і рук.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
У Херсоні через обстріл РФ постраждала вагітна жінка
Внаслідок російських обстрілів Херсона 7 липня постраждала вагітна жінка, її госпіталізували.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, постраждала перебуває у задовільному стані.
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