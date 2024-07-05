Війська РФ атакували бригаду "швидкої" на Херсонщині — медик отримав поранення

Російські війська у п'ятницю, 5 липня, атакували з безпілотників село Станіслав Херсонської області. Під ворожий удар потрапив місцевий житель, а також бригада "швидкої", яка приїхала надавати йому медичну допомогу.

У Херсонській області росіяни атакували бригаду "швидкої"

Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя, який перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію, — повідомив Прокудін. Поширити

Окрім того, за його словами, бригада "екстренки", яка прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.

Травми середньої тяжкості отримала фельдшер. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські загарбники у вівторок, 2 липня, атакували Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім осіб та загинула одна жінка.

Ввечері 28 червня російські окупанти обстріляли з артилерії селище Комишани Херсонської області. Снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох постраждалих.

А 22 червня російські війська дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.