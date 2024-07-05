Войска РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — медик получил ранение
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — медик получил ранение

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Войска РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области
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Российские войска в пятницу, 5 июля, атаковали с беспилотников деревню Станислав Херсонской области. Во вражеский удар попал местный житель, а также бригада "скорой", которая приехала оказывать ему медицинскую помощь.

Главные тезисы

  • Атака войск РФ на бригаду 'скорой' в Херсонской области
  • Медик получил ранения в результате обстрела из беспилотников
  • Активность российских войск в Херсонской области: инциденты и пострадавшие
  • Войска РФ атакуют мирных жителей и спасателей в украинских регионах
  • Необходима международная реакция на агрессивные действия России на территории Украины

В Херсонской области россияне атаковали бригаду "скорой"

Враг сбросил взрывчатку с дрона на находившегося в авто местного жителя. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию, — сообщил Прокудин.

Кроме того, по его словам, прибывшая для оказания помощи пострадавшему бригада "экстренки" попала под повторный удар российского беспилотника.

Травмы средней тяжести получила фельдшер. Ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки изуродован автомобиль медработников.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские захватчики во вторник, 2 июля, атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

Вечером 28 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Камышаны Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом. Известно о двух пострадавших.

А 22 июня российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.

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