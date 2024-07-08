Ракетний удар по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла

Офіс Генерального прокурора
Ракетний удар по Кривому Рогу

11 людей загинули і 42 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу, Дніпропетровська область, завтра в місті оголошено день жалоби.

Головні тези:

  • Унаслідок ракетного удару по Кривому Розі, Дніпропетровська область втратила 11 життів і 42 людини отримали поранення.
  • Російські війська здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні, використовуючи різноманітне озброєння, включаючи ракети різного типу.
  • У зв'язку з трагедією, оголошено день жалоби в Кривому Розі. Пошуково-рятувальна операція триває для допомоги постраждалим.
  • Російська агресія на Дніпропетровщині викликала масштабний обмін вогнем у Києві, Дніпрі та Кривому Розі з використанням крилатих ракет і балістичної зброї.
  • Ситуація є вкрай напруженою, оскільки населення України знаходиться під загрозою нових ракетних атак та обстрілів з боку російських військ.

РФ масовано атакувала Кривий Ріг

Ворог масовано атакував ракетами Дніпропетровщину. У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських військ відомо про 11 загиблих і 42 людей поранених, повідомляє УНН із посилання на ДСНС та Офіс Генпрокурора.

У Кривому Розі — руйнування на підприємстві. Виникла пожежа, яку вже рятувальники загасили. Попередньо в області, на жаль, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Пізніше в Офісі Генпрокурора додали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Ріогу збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція триває.

РФ масовано атакувала Кривий Ріг

РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг

Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.

Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.

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