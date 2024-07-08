Ракетний удар по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла

11 людей загинули і 42 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу, Дніпропетровська область, завтра в місті оголошено день жалоби.

РФ масовано атакувала Кривий Ріг

Ворог масовано атакував ракетами Дніпропетровщину. У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських військ відомо про 11 загиблих і 42 людей поранених, повідомляє УНН із посилання на ДСНС та Офіс Генпрокурора.

У Кривому Розі — руйнування на підприємстві. Виникла пожежа, яку вже рятувальники загасили. Попередньо в області, на жаль, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості, — йдеться у повідомленні ДСНС. Поширити

Пізніше в Офісі Генпрокурора додали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Ріогу збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція триває.

РФ масовано атакувала Кривий Ріг

РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг

Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.

Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.