Ракетний удар по Кривому Рогу. Кількість постраждалих зросла

11 людей загинули і 42 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу, Дніпропетровська область, завтра в місті оголошено день жалоби.
Головні тези:
- Унаслідок ракетного удару по Кривому Розі, Дніпропетровська область втратила 11 життів і 42 людини отримали поранення.
- Російські війська здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні, використовуючи різноманітне озброєння, включаючи ракети різного типу.
- У зв'язку з трагедією, оголошено день жалоби в Кривому Розі. Пошуково-рятувальна операція триває для допомоги постраждалим.
- Російська агресія на Дніпропетровщині викликала масштабний обмін вогнем у Києві, Дніпрі та Кривому Розі з використанням крилатих ракет і балістичної зброї.
- Ситуація є вкрай напруженою, оскільки населення України знаходиться під загрозою нових ракетних атак та обстрілів з боку російських військ.
РФ масовано атакувала Кривий Ріг
Ворог масовано атакував ракетами Дніпропетровщину. У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару російських військ відомо про 11 загиблих і 42 людей поранених, повідомляє УНН із посилання на ДСНС та Офіс Генпрокурора.
Пізніше в Офісі Генпрокурора додали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Ріогу збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція триває.
РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг
Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.
Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.
За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.
Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.
Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.
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