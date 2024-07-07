Чому Росія зменшила використання "Калібрів" під час обстрілів України — пояснення ВМС

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ворожі "Калібри" становлять деяку небезпеку для України. За його словами, наразі в Азово-Чорноморському регіоні ворог розташував вісім одиниць ракетних кораблів, проте їхня ефективність не є занадто високою.
Головні тези:
- Росія зменшила використання ракет "Калібр" в обстрілах України через обмежену ефективність та складність виробництва в умовах санкційного тиску.
- Українська сторона активно застосовує власні ракети "Нептун" для ураження ворожих кораблів в Азовському морі.
- Російські кораблі можуть бути переброшені з Азовського моря в інші райони завдяки мережі річкових шляхів з іншими морями.
- Українські військові готуються до можливих комбінованих атак з використанням "Калібрів" та розгортають системи протиповітряної оборони для захисту.
Чому окупанти майже не використовують "Калібри" під час масованих атак
Відомо, що росіяни дуже давно масовано не використовували "Калібри" для атак по Україні, на думку речника ВМС, це пов'язано із запровадженням санкцій, через що Росії з кожним разом стає виготовляти ці ракети все складніше.
Чим Україна може бити по кораблях РФ в Азовському морі
Катков додав, що на таких відстанях Україна здатна вражати цілі ракетами власного виробництва "Нептун"
Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями, тому деякі російські кораблі можна перекинути туди.
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