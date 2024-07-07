Чому Росія зменшила використання "Калібрів" під час обстрілів України — пояснення ВМС

Після втечі з Севастополя до Новоросійська "сверхдержава" пів року не могла заряджати там ракети. Навчилася це робити принаймні для підводних човнів. Наразі перевіряємо, чи здатні вони завантажувати крилаті ракети на надводні кораблі. Чому ж не застосовували масово, сказати важко. Їх військово-промисловий комплекс постачав "Калібри" у тому ж об'ємі, що й раніше — не надто великому, але й не дуже маленькому. Хоча з іншого боку, в умовах санкційного тиску, з кожним разом будувати ракети їм важче й важче. Бо комплектуючих іноземного виробництва у кожному виробі кілька десятків. Дістати їх — це своєрідний квест, — зауважив військовий.