Чому Росія зменшила використання "Калібрів" під час обстрілів України — пояснення ВМС
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому Росія зменшила використання "Калібрів" під час обстрілів України — пояснення ВМС

калібр
Джерело:  24 канал

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ворожі "Калібри" становлять деяку небезпеку для України. За його словами, наразі в Азово-Чорноморському регіоні ворог розташував вісім одиниць ракетних кораблів, проте їхня ефективність не є занадто високою. 

Головні тези:

  • Росія зменшила використання ракет "Калібр" в обстрілах України через обмежену ефективність та складність виробництва в умовах санкційного тиску.
  • Українська сторона активно застосовує власні ракети "Нептун" для ураження ворожих кораблів в Азовському морі.
  • Російські кораблі можуть бути переброшені з Азовського моря в інші райони завдяки мережі річкових шляхів з іншими морями.
  • Українські військові готуються до можливих комбінованих атак з використанням "Калібрів" та розгортають системи протиповітряної оборони для захисту.

Чому окупанти майже не використовують "Калібри" під час масованих атак

Давно не запускали більше чотирьох ракет за залп. Та й ці "Калібри" наші сили ППО знищують практично всі. Як бачимо, їх зараз використовують під час комбінованих атак для того, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони. Тому Чорноморський флот зараз практично виконує завдання з охорони своїх пунктів базування, — пояснив Плетенчук.

Відомо, що росіяни дуже давно масовано не використовували "Калібри" для атак по Україні, на думку речника ВМС, це пов'язано із запровадженням санкцій, через що Росії з кожним разом стає виготовляти ці ракети все складніше.

Після втечі з Севастополя до Новоросійська "сверхдержава" пів року не могла заряджати там ракети. Навчилася це робити принаймні для підводних човнів. Наразі перевіряємо, чи здатні вони завантажувати крилаті ракети на надводні кораблі. Чому ж не застосовували масово, сказати важко. Їх військово-промисловий комплекс постачав "Калібри" у тому ж об'ємі, що й раніше — не надто великому, але й не дуже маленькому. Хоча з іншого боку, в умовах санкційного тиску, з кожним разом будувати ракети їм важче й важче. Бо комплектуючих іноземного виробництва у кожному виробі кілька десятків. Дістати їх — це своєрідний квест, — зауважив військовий.

Чим Україна може бити по кораблях РФ в Азовському морі

Катков додав, що на таких відстанях Україна здатна вражати цілі ракетами власного виробництва "Нептун"

Мені здається, що немає нічого неможливого. Але, знов таки, вони здійснили пуски, а де вони будуть заряджатися. Я не впевнений, що в Азовському морі є інфраструктура для заряджання ракет, — зазначає аналітик.

Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями, тому деякі російські кораблі можна перекинути туди.

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