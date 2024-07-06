Генералу РФ Кобилашу оголосили підозру за ракетний обстріл Одеси

Що відомо про нову підозру російському генералу

За даними слідства, саме за наказом Кобилаша російські війська 23 квітня 2022 року вдарили по Одесі крилатими ракетами Х-101.

Одна з ракет влучила в 16-поверховий будинок у Київському районі Одеси. Тоді загинули вісім людей, серед них — маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка. Ще 11 містян постраждали.

Інша крилата ракета влучила по кладовищу — тоді поранило одну жінку, а також постраждали поховання.

Кобилашу оголосили підозру у відданні наказу, спрямованого на порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує довічне увʼязнення.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кобилаш командував бомбардуванням міст у Сирії та Грузії. За це він отримав генеральське звання та зірку «Героя Росії».

Не перша підозра російському генералу Кобилашу

У листопаді 2023 року українські правоохоронці повідомили про підозру Кобилашу в обстрілі Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року.

Тоді загинуло щонайменше 23 мешканці Умані, серед них шість дітей. Кобилаш відповідальний за щільні бомбардування густонаселених районів Маріуполя та інші масовані атаки російської авіації.

5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Сергія Кобилаша.