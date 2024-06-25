Окуповував Херсонщину. СБУ повідомила про підозру генералу РФ Турченюку

Служба безпеки України повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області — Ігорю Турченюку.

СБУ оголосила підозру генералу Турченюку за репресії на окупованій Херсонщині

Фігурантом справи є російський генерал-полковник Ігор Турченюк — командувач угруповання військ "Південь" Росгвардії.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії його підрозділи брали участь у захопленні правобережної території Херсонської області. Під час окупації регіону Турченюк командував так званими "фільтраційними" групами росіян, які переслідували учасників руху опору. Поширити

Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії РФ. Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.

Також підрозділи Росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. При цьому росіяни викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто.

Напередодні звільнення Херсона підрозділи окупантів під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину регіону, де продовжують чинити воєнні злочини. За це колишній охоронець диктатора Володимира Путіна, а зараз очільник Росгвардії, Віктор Золотов нагородив угруповання свого підлеглого орденом Жукова. Поширити

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Турченюку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти та покарати.

Підозри російським генералам: що відомо

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Івану Попову. Він керував захопленням Харківської області у 2022 році.

Раніше в Україні повідомили про підозру генерал-майору РФ Роберту Баранову, який відповідає за ракетні обстріли по території України. Поширити

Також СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області. Саме він наказав військам РФ вторгнутися в регіон із Криму.