Окуповував Херсонщину. СБУ повідомила про підозру генералу РФ Турченюку

Служба безпеки України повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області — Ігорю Турченюку.
Головні тези:
- Генерал Росгвардії Ігор Турченюк отримав підозру від СБУ за участь у захопленні та окупації Херсонщини.
- Турченюк командував військами, які переслідували учасників руху опору та атакували мирних активістів.
- Служба безпеки також повідомила про підозру іншим російським генералам, які брали участь у захопленні регіонів України.
- Зловмисники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, розшукуються для покарання за злочини проти українського народу.
- Підозра генералам РФ є свідченням про розслідування злочинів проти суверенітету та територіальної цілісності України.
СБУ оголосила підозру генералу Турченюку за репресії на окупованій Херсонщині
Фігурантом справи є російський генерал-полковник Ігор Турченюк — командувач угруповання військ "Південь" Росгвардії.
Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії РФ. Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.
Також підрозділи Росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. При цьому росіяни викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Турченюку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти та покарати.
Підозри російським генералам: що відомо
Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Івану Попову. Він керував захопленням Харківської області у 2022 році.
Також СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області. Саме він наказав військам РФ вторгнутися в регіон із Криму.
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