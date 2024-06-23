Допомагав готувати вторгнення в Україну. Путін звільнив скандального генерала ФСБ Бєсєду

У керівництві п’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у РФ та країнах колишнього Радянського Союзу, відбулися кадрові зміни.

Путін покладався на інформацію Бесєди під час повномасштабного вторгнення в Україну

Колишній співробітник російських спецслужб Сергій Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника п’ятої служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова.

За даними ЗМІ, Бєсєду на посаді глави п’ятої служби ФСБ змінив Олексій Комков.

Відомо, що останній раніше працював заступником керівника контррозвідки ФСБ і пов'язаний з першим заступником директора ФСБ Сергієм Корольовим.

Президент Росії Володимир Путін покладався на розвідувальні дані п’ятої служби, починаючи вторгнення до України, — зазначили американські аналітики. Поширити

Після початку повномасштабного вторгнення зʼясувалося, що інформація п'ятої служби багато в чому не відповідала дійсності. Зокрема, російська влада була впевнена, що армія РФ не зустріне на своєму шляху серйозного опору.

Зазначається, що на початку повномасштабного російського вторгнення низка ЗМІ повідомляла, що Беседу і його колег заарештували за надання неправдивої інформації.

Путін планує відійти від влади та вже готує наступників

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що диктатор звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Йдеться про Анну Цівільову і Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Що важливо розуміти, Цівільова — двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова.

Ба більше, саме вона керує фондом "Захисники Вітчизни", який знаходиться під контролем Кремля.

5 років тому Анна Цівілтова входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді РФ.