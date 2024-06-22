Чого Україні далі чекати від Путіна — попередження Волкера
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Політика
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Чого Україні далі чекати від Путіна — попередження Волкера

Путін

Як вважає колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер, російський диктатор Володимир Путін є вкрай передбачуваним, тому українцям не варто боятися, що він вдасться до неочікуваних дій.

Головні тези:

  • Путін має гітлерівський світогляд та прагне відновлення Російської імперії, що робить його рішення достатньо прогнозованими.
  • Стратегія Путіна полягає у створенні розбрату та розбіжностей серед союзників Києва в Європі та НАТО.
  • Кремль намагається приховати свої невдачі та проблеми, яких насправді дуже багато.
  • Курт Волкер закликає бути обережними з пропагандистськими наративами Путіна про “мирні переговори”.

У Путіна є багато проблем, які він приховує

Американський дипломат звертає увагу на те, що у нелегітимного президента РФ дуже гітлерівський світогляд, тому його рішення та кроки не надто важко спрогнозувати.

Він хоче відновити Російську імперію; він заперечує право народів навколо Росії мати свої країни; він вважає, що всі мають бути підкорені Росією. І він прямо це визнає, він про це говорить і робить саме те, про що каже.

Курт Волкер

Курт Волкер

Колишній спецпредставник США у переговорах щодо України

Американський дипломат також наголосив, що просто зараз нелегітимний глава Кремля робить все можливе, щоб розварити союзників Києва у Європейському союзі та НАТО.

З цією метою диктатор та його команда активно поширюють фейкові наративи, переконуючи людей: мовляв, якщо Путіна "не провокувати", то з ним можна домовитися.

І у нього це виходить — подивіться на угорського прем’єра Віктора Орбана, — зауважив Курт Волкер.

Навіщо Путін бреше, що хоче мирних переговорів з Україною

На переконання Курта Волкера, головна ціль гучних заяв російського диктатора про "мирні переговори" — посіяти розбрат, створити розбіжності всередині Європи, між Європою і США.

Але ніхто на них не погодиться! Думаю, що зараз Путін не здатен піти на нову ескалацію.

Курт Волкер

Курт Волкер

Колишній спецпредставник США у переговорах щодо України

Американський дипломат також додав, що насправді у Путіна більше проблем, ніж він публічно визнає.

Як відомо, Кремль звик приховувати свої невдачі та поразки.

А зі сторони Заходу ми бачимо політику, якою керує страх, — підсумував Курт Волкер.

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