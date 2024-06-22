Чого Україні далі чекати від Путіна — попередження Волкера

Як вважає колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер, російський диктатор Володимир Путін є вкрай передбачуваним, тому українцям не варто боятися, що він вдасться до неочікуваних дій.
Головні тези:
- Путін має гітлерівський світогляд та прагне відновлення Російської імперії, що робить його рішення достатньо прогнозованими.
- Стратегія Путіна полягає у створенні розбрату та розбіжностей серед союзників Києва в Європі та НАТО.
- Кремль намагається приховати свої невдачі та проблеми, яких насправді дуже багато.
- Курт Волкер закликає бути обережними з пропагандистськими наративами Путіна про “мирні переговори”.
У Путіна є багато проблем, які він приховує
Американський дипломат звертає увагу на те, що у нелегітимного президента РФ дуже гітлерівський світогляд, тому його рішення та кроки не надто важко спрогнозувати.
Американський дипломат також наголосив, що просто зараз нелегітимний глава Кремля робить все можливе, щоб розварити союзників Києва у Європейському союзі та НАТО.
З цією метою диктатор та його команда активно поширюють фейкові наративи, переконуючи людей: мовляв, якщо Путіна "не провокувати", то з ним можна домовитися.
Навіщо Путін бреше, що хоче мирних переговорів з Україною
На переконання Курта Волкера, головна ціль гучних заяв російського диктатора про "мирні переговори" — посіяти розбрат, створити розбіжності всередині Європи, між Європою і США.
Американський дипломат також додав, що насправді у Путіна більше проблем, ніж він публічно визнає.
Як відомо, Кремль звик приховувати свої невдачі та поразки.
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