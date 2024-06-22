Чего Украине дальше ждать от Путина — предупреждение Волкера

Как считает бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, российский диктатор Владимир Путин крайне предсказуем, поэтому украинцам не стоит бояться, что он предпримет неожиданные действия.
Главные тезисы
- Путин имеет гитлеровское мировоззрение и стремится к восстановлению Российской империи, что делает его решения достаточно прогнозируемыми.
- Стратегия Путина заключается в создании раздора и разногласий среди союзников Киева в Европе и НАТО.
- Кремль пытается скрыть свои неудачи и проблемы, которых действительно очень много.
- Курт Волкер призывает быть осторожными с пропагандистскими нарративами Путина о "мирных переговорах".
У Путина есть много проблем, которые он скрывает
Американский дипломат обращает внимание на то, что у нелегитимного президента РФ очень гитлеровское мировоззрение, поэтому его решения и шаги не слишком трудно спрогнозировать.
Американский дипломат также подчеркнул, что прямо сейчас нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы рассорить союзников Киева в Европейском союзе и НАТО.
С этой целью диктатор и его команда активно распространяют фейковые нарративы, убеждая людей: мол, если Путина не провоцировать, то с ним можно договориться.
Зачем Путин лжет, что хочет мирных переговоров с Украиной
По убеждению Курта Волкера, главная цель громких заявлений российского диктатора о "мирных переговорах" — посеять раздор, создать разногласия внутри Европы, между Европой и США.
Американский дипломат также добавил, что на самом деле у Путина больше проблем, чем он публично признает.
Как известно, Кремль привык скрывать свои неудачи и поражения.
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