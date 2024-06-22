Чего Украине дальше ждать от Путина — предупреждение Волкера
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Чего Украине дальше ждать от Путина — предупреждение Волкера

Путин
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Как считает бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, российский диктатор Владимир Путин крайне предсказуем, поэтому украинцам не стоит бояться, что он предпримет неожиданные действия.

Главные тезисы

  • Путин имеет гитлеровское мировоззрение и стремится к восстановлению Российской империи, что делает его решения достаточно прогнозируемыми.
  • Стратегия Путина заключается в создании раздора и разногласий среди союзников Киева в Европе и НАТО.
  • Кремль пытается скрыть свои неудачи и проблемы, которых действительно очень много.
  • Курт Волкер призывает быть осторожными с пропагандистскими нарративами Путина о "мирных переговорах".

У Путина есть много проблем, которые он скрывает

Американский дипломат обращает внимание на то, что у нелегитимного президента РФ очень гитлеровское мировоззрение, поэтому его решения и шаги не слишком трудно спрогнозировать.

Он хочет восстановить Российскую империю; он отрицает право народов вокруг России иметь свои страны; он считает, что все должны быть покорены Россией. И он прямо это признает, он об этом говорит и делает именно то, о чем говорит.

Курт Волкер

Курт Волкер

Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине

Американский дипломат также подчеркнул, что прямо сейчас нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы рассорить союзников Киева в Европейском союзе и НАТО.

С этой целью диктатор и его команда активно распространяют фейковые нарративы, убеждая людей: мол, если Путина не провоцировать, то с ним можно договориться.

И у него это получается — посмотрите на венгерского премьера Виктора Орбана, — отметил Курт Волкер.

Зачем Путин лжет, что хочет мирных переговоров с Украиной

По убеждению Курта Волкера, главная цель громких заявлений российского диктатора о "мирных переговорах" — посеять раздор, создать разногласия внутри Европы, между Европой и США.

Но никто на них не согласится! Думаю, сейчас Путин не способен пойти на новую эскалацию.

Курт Волкер

Курт Волкер

Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине

Американский дипломат также добавил, что на самом деле у Путина больше проблем, чем он публично признает.

Как известно, Кремль привык скрывать свои неудачи и поражения.

А со стороны Запада мы видим политику, которой руководит страх, — подытожил Курт Волкер.

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