Помогал готовить вторжение в Украину. Путин уволил скандального генерала ФСБ Беседу
Категория
Мир
Дата публикации

Помогал готовить вторжение в Украину. Путин уволил скандального генерала ФСБ Беседу

Беседа
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Источник:  ISW

В руководстве пятой службы Федеральной службы безопасности России (ФСБ), специализирующейся на сборе разведданных в РФ и странах бывшего Советского Союза, произошли кадровые изменения.

Главные тезисы

  • Путин уволил главу пятой службы ФСБ, готовившего полномасштабное вторжение в Украину.
  • Путин планирует реорганизацию верхушки РФ и подготовку преемников, заменяя чиновников.
  • На должность главы пятой службы ФСБ назначен Алексей Комков, ранее бывший заместителем руководителя контрразведки ФСБ.
  • Среди лиц, замененных в российском правительстве, есть близкие родственники Путина и влиятельные чиновники.

Путин полагался на информацию Беседы во время полномасштабного вторжения в Украину

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Беседа официально ушел в отставку с должности начальника пятой службы по возрасту и стал личным советником главы ФСБ России Александра Бортникова.

По данным СМИ, Беседу в должности главы пятой службы ФСБ сменил Алексей Комков.

Известно, что последний ранее работал заместителем руководителя контрразведки ФСБ и связан с первым заместителем директора ФСБ Сергеем Королевым.

Президент России Владимир Путин полагался на разведывательные данные пятой службы, начиная вторжение в Украину, отметили американские аналитики.

После начала полномасштабного вторжения выяснилось, что информация пятой службы во многом не отвечала действительности. В частности, российские власти были уверены, что армия РФ не встретит на своем пути серьезного сопротивления.

Отмечается, что в начале полномасштабного российского вторжения ряд СМИ сообщал, что Беседу и его коллег арестовали за предоставление ложной информации.

Путин планирует отойти от власти и уже готовит преемников

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что диктатор уволил 4 заместителя министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.

Речь идет об Анне Цивилеве и Павле Фрадкове, а также первом заместителе министра обороны Леониде Горнине.

Что важно понимать, Цивилева — двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева.

Более того, именно она руководит фондом "Защитники Отечества", который находится под контролем Кремля.

5 лет назад Анна Цивилтова входила в состав Совета по опеке и попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.

Что касается Фрадков, то он сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова.

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