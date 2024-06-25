Захватывал Херсонщину. СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Турченюку

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участвовавшему в захвате и оккупации правобережья Херсонской области генералу Росгвардии — Игорю Турченюку.
Главные тезисы
- Генерал Росгвардии Игорь Турченюк получил подозрение от СБУ за участие в захвате и оккупации Херсона, командуя войсками, преследующими участников сопротивления и атаковавшими мирных активистов.
- Подозрение генералам РФ в преступлениях против суверенитета и территориальной целостности Украины свидетельствует о серьезной работе Службы безопасности по расследованию и привлечению к ответственности военных преступников.
- Генерал-полковник Росгвардии Игорь Турченюк командовал фильтрационным группами, притеснявшими участников сопротивления в Херсонской области.
- Подозрение российским генералам Якову Резанцеву, Ивану Попову и Роберту Баранову говорит о широком масштабе военной агрессии РФ в отношении Украины, требующем серьезных международных реакций и санкций.
СБУ объявила подозрение генералу Турченюку из-за репрессий на оккупированной Херсонщине
Фигурантом дела является российский генерал-полковник Игорь Турченюк — командующий группировкой войск "Юг" Росгвардии.
Кроме того, по приказу российского генерала, его подчиненные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии РФ. Во время разгона мирных собраний оккупанты похищали людей прямо посреди улицы и отвозили в русские застенки.
Также подразделения Росгвардии под руководством Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и конфисковывали автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию. При этом россияне угоняли документы, деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи у владельцев и пассажиров авто.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Турченюку о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).
Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.
Подозрения российским генералам: что известно
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генералу Ивану Попову. Он руководил захватом Харьковской области в 2022 году.
Также СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву, командовавшему захватом Херсонской области. Именно он приказал войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.
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