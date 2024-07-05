Коригувала ракетні удари по Одесі. СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ

За вказівкою російської спецслужби жінки готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі міста.

Найбільше ФСБ цікавили локації військкоматів та медустанов

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ Росії, яка діяла в Одесі.

До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні.

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі Одеси.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Агентурна група ФСБ

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ. Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ

За даними слідства, фігуранти розвідували локації систем ППО, також встановлювали бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси. Для конспірації вони користувались таксі, а жінка додатково вдягала перуки.

Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення "потрібних" об’єктів — приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах, — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що затримали резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли ті фотографували військовий об’єкт. А місцеву жительку — у власній оселі, після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.