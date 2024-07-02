Збирали дані про українську ППО. СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі

Служба безпеки України знешкодила агентурну групу Федеральної служби безпеки РФ в Одесі. До неї, за даними спецслужби, входили двоє військових та їхня спільниця.
Головні тези:
- Агенти ФСБ встановлювали бездротові магнітні камери у морському порту Одеси, використовуючи таксі та перуки для маскування.
- Проти затриманих агентів порушено кримінальну справу за шпигунство і співпрацю зі спецслужбами Російської Федерації.
Агенти ФСБ РФ розвідували локації систем ППО у Одесі
За даними слідства, фігуранти розвідували локації систем ППО, також встановлювали бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси. Для конспірації вони користувались таксі, а жінка додатково вдягала перуки.
В СБУ зазначили, що затримали резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли ті фотографували військовий об’єкт. А місцеву жительку — у власній оселі, після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації зі спецслужбою. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі усі перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення.
СБУ затримала групу провокаторів
Служба безпеки України викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня 2024 року.
За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.
Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.
Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.
Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» — не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.
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