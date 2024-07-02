Збирали дані про українську ППО. СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі

Служба безпеки України знешкодила агентурну групу Федеральної служби безпеки РФ в Одесі. До неї, за даними спецслужби, входили двоє військових та їхня спільниця.

Агенти ФСБ РФ розвідували локації систем ППО у Одесі

За даними слідства, фігуранти розвідували локації систем ППО, також встановлювали бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси. Для конспірації вони користувались таксі, а жінка додатково вдягала перуки.

Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення "потрібних" об’єктів — приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах, — йдеться у повідомленні. Поширити

В СБУ зазначили, що затримали резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли ті фотографували військовий об’єкт. А місцеву жительку — у власній оселі, після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації зі спецслужбою. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі усі перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення.

СБУ затримала групу провокаторів

Служба безпеки України викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня 2024 року.

За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» — не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.