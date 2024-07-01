Планували захоплення Верховної Ради. СБУ затримала групу провокаторів

Служба безпеки України викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня 2024 року.

СБУ затримала зловмисників, які готували масштабну провокацію

За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» — не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Поширити

Інформацію про «заворушення» в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ.

Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників — представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено:

зброю та боєприпаси;

мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Поширити

Затриманим обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ арештувала прокремлівських агітаторів

Служба безпеки нейтралізувала нову мережу агітаторів, які діяли в інтересах Росії в різних регіонах України. Один зі зловмисників уже отримав реальний термін ув’язнення.

Поплічники агресора вихваляли окупаційні угруповання РФ, виправдовували їхні воєнні злочини та закликали до захоплення всієї території України.

Так, на Одещині за матеріалами СБУ 6 років тюрми отримав прихильник рашизму, який перебував на постійному зв’язку з генерал-полковником Ігорем Ільяшем — заступником директора росгвардії.