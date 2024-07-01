Планировали захват Верховной Рады. СБУ задержала группу провокаторов

Служба безопасности Украины разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня 2024 года.
Главные тезисы
- Группа провокаторов готовилась к захвату Верховной Рады Украины и объявлению “отстранения от власти” высших государственных лиц.
- СБУ предотвратила провокацию, задокументировала подготовку к насильственной смене власти и задержала организаторов.
- Задержанным угрожает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за попытки проведения антигосударственных акций.
- Служба безопасности нейтрализует прокремлевских агитаторов, действующих в ущерб Украине, и предотвращает попытки вмешательства во внутренние дела страны.
- Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
СБУ задержала злоумышленников, готовивших масштабную провокацию
По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.
Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины.
Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать его работу.
Информацию о «беспорядках» в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом, надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ.
Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников — представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Для конспирации они общались между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека.
Служба безопасности разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.
Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:
оружие и боеприпасы;
мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий.
Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
СБУ арестовала прокремлевских агитаторов
Служба безопасности нейтрализовала новую сеть агитаторов, действовавших в интересах России в разных регионах Украины. Один из злоумышленников уже получил реальный срок заключения.
Приспешники агрессора восхваляли оккупационные группировки РФ, оправдывали их военные преступления и призывали к захвату всей территории Украины.
Так, в Одесской области по материалам СБУ 6 лет тюрьмы получил сторонник рашизма, находившийся на постоянной связи с генерал-полковником Игорем Ильяшем — заместителем директора росгвардии.
Как установило расследование, осужденный дружил с ним еще с юных лет, когда они проживали вместе в Одессе. Во время телефонных разговоров с Ильяшем он призвал к захвату города и всей территории Украины. Кроме того, фигурант «сливал» российскому генералу актуальную информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру.
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