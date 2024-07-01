Планировали захват Верховной Рады. СБУ задержала группу провокаторов
Категория
Украина
Дата публикации

Планировали захват Верховной Рады. СБУ задержала группу провокаторов

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила группу общественных активистов, которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня 2024 года.

Главные тезисы

  • Группа провокаторов готовилась к захвату Верховной Рады Украины и объявлению “отстранения от власти” высших государственных лиц.
  • СБУ предотвратила провокацию, задокументировала подготовку к насильственной смене власти и задержала организаторов.
  • Задержанным угрожает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за попытки проведения антигосударственных акций.
  • Служба безопасности нейтрализует прокремлевских агитаторов, действующих в ущерб Украине, и предотвращает попытки вмешательства во внутренние дела страны.
  • Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ задержала злоумышленников, готовивших масштабную провокацию

По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины.

Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать его работу.

Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения по поводу провокаций.

Информацию о «беспорядках» в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом, надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ.

Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников — представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Для конспирации они общались между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека.

Служба безопасности разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:

  • оружие и боеприпасы;

  • мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ арестовала прокремлевских агитаторов

Служба безопасности нейтрализовала новую сеть агитаторов, действовавших в интересах России в разных регионах Украины. Один из злоумышленников уже получил реальный срок заключения.

Приспешники агрессора восхваляли оккупационные группировки РФ, оправдывали их военные преступления и призывали к захвату всей территории Украины.

Так, в Одесской области по материалам СБУ 6 лет тюрьмы получил сторонник рашизма, находившийся на постоянной связи с генерал-полковником Игорем Ильяшем — заместителем директора росгвардии.

Как установило расследование, осужденный дружил с ним еще с юных лет, когда они проживали вместе в Одессе. Во время телефонных разговоров с Ильяшем он призвал к захвату города и всей территории Украины. Кроме того, фигурант «сливал» российскому генералу актуальную информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру.

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