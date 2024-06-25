СБУ разоблачила новую сеть пророссийских пропагандистов
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ разоблачила новую сеть пророссийских пропагандистов

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила еще 5 пророссийских агитаторов: один из них был на связи с генералом РФ.

Главные тезисы

  • СБУ разоблачила и арестовала 5 пророссийских агитаторов, связанных с генералом РФ, распространявших фейки и провокации через соцсети и медиа-каналы.
  • Прокремлевские агитаторы героизировали оккупационные группировки РФ, призывали к захвату территории Украины и дискредитировали Силы обороны.
  • СБУ готовится к комплексным действиям по нейтрализации пророссийской пропаганды и защите национальных интересов Украины.
  • В различных регионах Украины были выявлены и арестованы пропагандисты, пытающиеся дискредитировать силы безопасности и обороны через соцсети и медиа-каналы.
  • Процесс расследования продолжается для привлечения к ответственности всех виновных лиц, распространявших пророссийскую пропаганду в Украине.

СБУ арестовала прокремлевских агитаторов

Служба безопасности нейтрализовала новую сеть агитаторов, действовавших в интересах России в разных регионах Украины. Один из злоумышленников уже получил реальный срок заключения.

Приспешники агрессора восхваляли оккупационные группировки РФ, оправдывали их военные преступления и призывали к захвату всей территории Украины.

В Одесской области по материалам СБУ 6 лет тюрьмы получил сторонник рашизма, находившийся на постоянной связи с генерал-полковником Игорем Ильяшем — заместителем директора Росгвардии.

Как установило расследование, осужденный дружил с ним еще с юных лет, когда они проживали вместе в Одессе. Во время телефонных разговоров с Ильяшем он призвал к захвату города и всей территории Украины. Кроме того, фигурант «сливал» российскому генералу актуальную информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру.

В Киеве СБУ разоблачила вражеского агитатора, распространявшего прокремлевские нарративы под видом журналиста и правозащитника. Он призвал уклоняться от мобилизации и пытался дискредитировать силы безопасности и обороны.

Для этого создавал на улицах города и в общественных приемных госучреждений искусственные конфликтные ситуации с милицией и военными.

Свои провокации злоумышленник записывал на камеру мобильного телефона. Затем это видео выкладывал на Ютуб-канале и собственных страницах в соцсетях с общей аудиторией более 12 тыс. пользователей.

В Черкасской области на подрывной деятельности разоблачена работница местного подразделения Укрзалізниці. Фигурантка распространяла кремлевские фейки о войне РФ против Украины среди своих коллег и знакомых.

Среди прочего она героизировала оккупантов и распространяла дезинформацию о военнослужащих Сил обороны.

По данным следствия, женщина переехала в Черкасскую область с временно оккупированной части территории Луганской области весной 2022 года. Впоследствии она начала искать способы выезда в страну-агрессор, где у нее проживали родственники, поддерживавшие полномасштабное вторжение России.

На Полтавщине разоблачены еще два вражеских агитаторша, которые на собственных страницах в соцсетях поддерживали оккупацию Украины. Также в своих сообщениях фигурантки пытались дискредитировать Силы обороны и глорифицировали «русский мир».

СБУ

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности виновных лиц.

В Запорожье СБУ задержала администратора Telegram-канала

Одним из подозреваемых оказался местный житель Запорожья, у которого есть собственный Telegram-канал с аудиторией почти 140 тыс пользователей.

По данным правоохранителей, мужчина для "раскрутки" информресурса опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковщины.

Также он обнародовал там видеозапись, где видны оборонительные линии украинских войск в районе Работиного в Запорожье. Кроме того, мужчина опубликовал трансляцию перемещения бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины.

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