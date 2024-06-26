Готовил ракетные удары по Буковине. СБУ задержала информатора РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил ракетные удары по Буковине. СБУ задержала информатора РФ

СБУ
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Служба безопасности Украины задержала российского информатора, готовившего ракетные удары по Буковине.

Главные тезисы

  • Злоумышленник демонстрировал свою преданность РФ и сотрудничал с оккупантами через российский видеочат.
  • Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы за работу в пользу противника.
  • СБУ разоблачила российского генерала-полковника Турченюка за участие в захвате Херсонской области.
  • Расследование СБУ выявило доказательства сотрудничества российских агентов и генералов с оккупационными силами при захвате украинских территорий.

Информатор РФ готовил ракетные удары по Черновцам

Скрывавшийся от мобилизации 36-летний житель Черновцов самостоятельно предложил свою помощь армии РФ.

Силовики рассказали, что злоумышленник, демонстрируя свою преданность, РФ поджег сине-желтый флаг.

Предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях. Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал один из российских видеочатов, контролируемых спецслужбами РФ, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента РФ и изъяли три телефона, два ноутбука, планшет и флеш-накопители с подтверждениями работы в пользу противника.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Турченюку

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участвовавшему в захвате и оккупации правобережья Херсонской области генералу Росгвардии — Игорю Турченюку.

Фигурантом дела является российский генерал-полковник Игорь Турченюк - командующий группировкой войск "Юг" Росгвардии.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения России его подразделения участвовали в захвате правобережной территории Херсонской области.

Во время оккупации региона Турченюк командовал так называемыми "фильтрационными" группами россиян, преследовавших участников сопротивления.

Кроме того, по приказу российского генерала, его подчиненные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии РФ. Во время разгона мирных собраний оккупанты похищали людей прямо посреди улицы и отвозили в русские застенки.

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