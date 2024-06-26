Готував ракетні удари по Буковині. СБУ затримала інформатора РФ

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який готував ракетні удари по Буковині.
Головні тези:
- Зловмисник демонстрував свою відданість РФ і співпрацював з окупантами через російський відеочат.
- Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі за роботу на користь противника.
- СБУ викрила російського генерала-полковника Турченюка за участь у захопленні Херсонської області.
- Розслідування СБУ виявило докази співпраці російських агентів та генералів з окупаційними силами при захопленні українських територій.
Інформатор РФ готував ракетні удари по Чернівцях
36-річний мешканець Чернівців, який переховувався від мобілізації, самостійно запропонував свою допомогу армії РФ.
Силовики розповіли, що зловмисник демонструючи свою відданість РФ підпалив синьо-жовтий стяг.
Співробітники СБУ затримали агента рф та вилучили три телефони, два ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами роботи на користь противника.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
СБУ повідомила про підозру генералу РФ Турченюку
Служба безпеки України повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області — Ігорю Турченюку.
Фігурантом справи є російський генерал-полковник Ігор Турченюк — командувач угруповання військ "Південь" Росгвардії.
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії його підрозділи брали участь у захопленні правобережної території Херсонської області.
Під час окупації регіону Турченюк командував так званими "фільтраційними" групами росіян, які переслідували учасників руху опору.
Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії РФ. Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.
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